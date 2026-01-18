民眾黨將派誰參戰台北市長？黃國昌親曝「要看國民黨」

即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導

今（18）日民眾黨創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌共同出席台北市黨部籌辦的「松信夥伴見面會」，並在會前接受媒體聯訪。對於民眾黨在今（2026）年九合一大選的規劃，黃國昌指出，白營本命區台北市的競選策略，將看是否與國民黨有政黨、政策共識，不排除藍白合。

對於民眾黨是否會在本命區台北市派出人選參選市長？黃國昌表示，「這會牽涉到跟國民黨彼此之間的合作問題」，他直言，待藍白提出共同政見，「如果大家針對2026年有共同的理想、願景跟目標」，雙方將會簽政黨協議；針對政黨協議，

黃國昌說明，民眾黨第一條將會提出「現任者優先」的建議，「如果這個建議，國民黨這邊也採納的話，那包括了像基隆市長、台北市長、桃園市長，那可能我們就必須要遵守這樣的協議。」他重申，最終政黨協議的具體內容需要2黨一起坐下來談，「這不是任何個人可以決定。」

