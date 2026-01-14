民眾黨將自提國防條例 綠委質疑違憲 藍委籲政院版詳列清單

民眾黨主席黃國昌訪美於今日(14日)返台後召開記者會，強調他會持續反對行政院所提新台幣1.25兆的國防特別條例，且計劃自提民眾黨團版本。對此，民進黨立委王定宇表示預算編列是「行政權力」，呼籲民眾黨勿違憲。國民黨立委黃仁則呼籲政院版本應清楚詳列採購清單。

民眾黨主席黃國昌率團訪美返台後召開記者會，表示自己已向美方清楚傳達台灣社會對國防特別條例的高度疑慮，並指出新台幣1.25兆元國防特別條例有相當高比例不是對美軍購。黃國昌也預告民眾黨預計在下週國防部到立法院秘密會議報告後，將自提民眾黨團版的國防特別條例。

對此，民進黨立委王定宇直言國防預算分成「軍事投資」、「作業維持」跟「人員費」三大類，國防的全貌包括很多項目，不只有對美採購。王定宇說明，以這次建構「台灣防衛韌性」來說，除美國總統川普(Donald Trump)剛簽准史上最大筆的3,000多億的項目外，還有包括不對稱戰力的建立，以及在台灣建立生產能力，讓軍備、軍需自給自足；另外還有感知系統、指管系統，以及科技技術移轉、工業合作，且國防預算特別條例1.25兆是分8年編列，黃國昌的說法是忽略國防預算的整體面貌。

對於民眾黨將自提特別條例，王定宇提醒預算編列是「行政權力」，呼籲黃國昌不要違憲。他說：『(原音)國防外行我們大家可以多溝通，我們不苛責，但是法律總是他的本行，預算編列在憲法跟所有的釋憲案都說是行政的權力，怎麼會有立法院想要編特別預算、編特別條例，不要老是用違憲的方式去合理化自己的行為。』

國民黨立委黃仁則表示，國民黨一向支持提升國防戰力，但執政黨須向國人清楚交代1.25兆元特別預算的細項與專案內容。他說：『(原音)現在不是只有我們立法院黨團有意見，而是全國國人對增加國防預算質疑。第一個，他們開出的清單沒有明細表，提出1兆2,500多億；第二，今天我們要細項項目一定要列舉出來，對我們整個的一個軍購，也對我們國人有所交代。』

他強調，過往部分軍購案已出現付款後交付延宕的情況，社會對再度大幅編列預算自然產生疑慮。至於國民黨是否也要提出國防條例的版本，黃仁表示，目前黨團重點仍放在要求行政部門補齊明細，未討論是否自提法案版本。