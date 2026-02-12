民眾黨尾牙柯文哲登台高歌！唱到「枷鎖怎解脫」哽咽頻拭淚 小草不忍：好心疼
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導
民眾黨創黨主席柯文哲昨（11）日出席黨內尾牙活動，並登台獻唱多首歌曲。唱到伍佰的《挪威的森林》時，當歌詞唱到「只是心中枷鎖該如何解脫」，他一度情緒激動，緊握拳頭並頻頻拭淚。此舉讓在場黨公職報以歡呼與掌聲鼓勵，許多小草也在網路上留言為他加油打氣。
民眾黨昨日於台北市舉行尾牙，柯文哲偕妻子陳佩琪一同出席。兩人在台上合唱第一首歌曲《一支小雨傘》時，柯文哲突然拿起手帕拭淚，站在身旁的陳佩琪也頻頻擦拭眼淚，情緒顯得相當激動，兩人一度停頓整理情緒。陳佩琪唱完後對台下表示，「謝謝在座的每一個人，你們每一個人都貢獻了力量，把我的先生救出來」。
隨後柯文哲接續演唱《挪威的森林》，當唱到「心中枷鎖該如何才能解脫」時，似乎再度被情緒觸動，握緊拳頭。畫面曝光後，引發不少支持者留言鼓勵，直呼心疼「阿北」，「看到阿伯的眼淚真的好心疼」、「阿伯辛苦了」、「柯P加油」。
不過，也有部分網友留言質疑與嘲諷，「柯文哲被羈押時就生病，交保出來就能唱歌」、「多唱點留個回憶吧，以後28年多沒得唱了」、「尾牙有飛輪可以抽獎嗎？」、「很少看到戴腳鐐可以這麼自在的」、「阿伯好好珍惜能帶電子腳鐐唱KTV的日子，之後回土城比較沒有這樣的設備」。
