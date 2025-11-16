民眾黨市黨部辦社區活動 以扎實腳步陪伴更多民眾

民眾黨高雄市黨部攜手在地團隊於周六午後，辦理健康、藝文、小農一次到位的社區活動。（民眾黨市黨部提供）

記者吳文欽／高雄報導

民眾黨高雄市黨部攜手在地團隊於周六午後，辦理健康、藝文、小農一次到位的社區活動，高雄市黨部表示，要讓大家真正感受到：民眾黨，就是那個願意陪你一起面對生活的政黨。

高雄市黨部說，和在地團隊一起舉辦活動，從市民真正的生活需求出發，把健康、公益、藝文、小農市集全部結合在一起，就是想讓大家在周末午後，也能輕鬆享受被照顧的感覺。

高雄市黨部指出，民眾黨成立六年，雖然年輕，但也因為「年輕沒有包袱」，更能直接走進社區、看見大家真正的困難。很多大黨執政後容易忘記民生，他們更希望從最小的地方做起，把每一件小事做到最好。

高雄市黨部提到，長期以來，市黨部一步一腳印在各區里深耕，和在地協會、社區夥伴共同舉辦各種公益服務，就是想證明：重點不是誰站在台上，而是誰願意站在人民身邊。

高雄市黨部說，市黨部沒有大筆資源，但有的是更扎實的腳步、更多陪伴民眾的行動力。未來，會持續和在地夥伴一起努力，把健康、公益、友善社區的理念帶到更多角落。