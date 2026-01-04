民眾黨市黨部辦防身術活動 教導在危機發生時保護自己

民眾黨高雄市黨部辦理拳哥防身術活動，教導市民朋友如何在危機發生的當下，守護自己，保護自身安全。（民眾黨高雄市黨部提供）

記者吳文欽／高雄報導

民眾黨高雄市黨部四日辦理拳哥防身術活動，教導市民朋友如何在危機發生的當下，守護自己，保護自身安全。

民眾黨高雄市黨部的活動邀請實戰經驗豐富的「拳哥」教練指導實戰防身術，活動吸引了眾多市民參與，現場氣氛嚴肅而專注，學員們深刻體會到，在極端危機發生的當下，沒有防範意識，拿什麼防範武器都沒有用，唯有平時累積的直覺與技巧，能成為生存的唯一依仗。

活動開場，拳哥便以近年震驚社會的隨機暴力事件為案例。他提到，從當年的鄭捷事件到近期發生在台北捷運的張文事件，這類封閉空間的持刀攻擊，是現代通勤族最恐懼的惡夢。

拳哥特別拆解了張文在混亂中挺身擋刀的關鍵動作，教導學員如何利用背包或厚重衣物、傘具建立防禦屏障，並強調「奪刃不如先控制對方重心」的實戰思維，讓原本看似高難度的動作，變成一般市民也能快速掌握的反應路徑。

此外，拳哥教練針對韓國梨泰院踩踏事件進行了深度情境模擬。他現場演示了當人潮推擠到無法移動時，如何透過雙手交疊建立胸前的「呼吸三角空間」，確保肺部不因擠壓而窒息，並教導如何在混亂中維持重心不被推倒，因為「不倒地」就是踩踏意外中活下來的底線。

高雄市黨部表示，舉辦此類活動不僅是為了推廣運動，更是希望將居安思危的精神落實在高雄市民的生活中。學員在拳哥的指導下，從最初的面露不安，到後來能冷靜模擬逃生判斷，這份自信正是活動最大的收穫。