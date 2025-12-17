民眾黨布局苗栗縣議員 林志學、蔡君婷表態參戰第4與第5選區

2025年12月17日苗栗縣／台灣民眾黨現任社會發展部副主任林志學（右）表態參選第5選區；現任祕書行政部副主任蔡君婷（左）將投入第4選區。（呂麗甄攝）

台灣民眾黨已啟動苗栗縣議會選戰布局，並同步在第4與第5選區培養人選。近日，苗栗縣貓貍草希望協會舉辦歲末聚餐，民眾黨成員林志學、蔡君婷出席，並表態將爭取下屆縣議員黨內提名，正式投入選戰。政治大學特聘教授江明修到場表達支持。

林志學宣布將角逐第5選區，選區涵蓋頭份市、南庄鄉及三灣鄉。林志學曾於本屆首次參選地方議員，雖未當選，但累積選戰經驗與地方接觸基礎。現任民眾黨社會發展部副主任的他，長期關注地方公共議題，並參與多項地方文化與青創活動。他表示，自己的參選理念是堅持新政治的價值，雖然這條路並不好走，但在每次選戰過程中，仍希望能帶給苗栗不一樣的選舉風氣，逐漸跳脫傳統舊勢力的泥淖，慢慢開拓新的政治樣貌，讓更多鄉親願意給藍綠以外的新選擇一個機會。

蔡君婷則規畫投入第4選區，選區涵蓋竹南、後龍及造橋。蔡君婷現任民眾黨祕書行政部副主任，具黨務與選戰歷練，曾於2024年總統大選期間參與中央競選團隊。她表示，近年多次走訪竹南地區，實地了解地方生活樣貌與發展課題，進而評估投入地方選戰的可能性。

蔡君婷透露，2周前已主動向前主席柯文哲表達爭取第4選區提名的意願，並獲得支持。她承諾，我將代表台灣民眾黨，帶著對這片土地的熱情投入選舉，與在地夥伴並肩作戰，為苗栗紮實地開始為民服務，希望這塊土地因為有我們而變得更好。

