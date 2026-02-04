▲民眾黨布局2026彰化，提名洪雅婷、蘇智弦參選議員。（圖／民眾黨提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】台灣民眾黨昨（4）日經由選舉決策委員會正式通過彰化縣議員提名名單，為2026年地方選舉提前布局。此次提名彰化縣第三選區（和美鎮、線西鄉、伸港鄉）由蘇智弦出戰，第八選區（二林鎮、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉）則由洪雅婷披掛上陣，展現深耕地方、培養新世代政治人才的企圖心。

民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表示，獲提名人皆秉持「共容、共融、共榮」核心理念，將以專業為本、以人民為念，深入地方傾聽民意，透過具體行動與可行政策促進地方發展、增進民眾福祉，回應選民期待。

第八選區提名人洪雅婷過去在北部就業，因心繫家庭並照顧長輩而返鄉，在二林重新出發。現任照顧整合治療師的她，長期投入長照與健康照護工作，陪伴在地長者面對生活挑戰，對高齡化議題累積第一線觀察與實務經驗。

除投身照護領域外，洪雅婷也投入農業，成為種植木瓜的青年農民，強調以友善耕作與專業經營為地方農業注入年輕動能。地方人士認為，她兼顧家庭、專業與產業發展，展現返鄉青年的行動力。

第三選區提名人蘇智弦年僅23歲，是目前彰化縣已曝光議員參選人中最年輕者。畢業於中國文化大學政治學系，在學期間即進入立法委員辦公室服務，從基層行政協助、政策資料整理到民眾服務均有涉獵，累積實務經驗，也代表年輕世代投入公共事務的企圖與責任感。

温宗諭強調，民眾黨將持續以「專業、清廉、務實」為核心價值，結合在地需求與青年觀點，為彰化打造更公平且具前瞻性的地方政治新選擇。隨著提名作業陸續展開，也象徵各政黨已逐步啟動2026地方選舉布局。