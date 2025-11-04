民眾黨年金改革立場曝 劉書彬揭第一線教師「提多領少」悲歌：領薪水先被扣7000

民眾黨團今（4）日召開「年改不雙標、世代要共榮」記者會，民眾黨團總召黃國昌強調，年金改革歷經了7、8年的時間，民眾黨會觀察其效益與衝擊，提出自己的主張；民眾黨立委劉書彬也指出，現職教師在每個月領薪水時都會先被扣約7000元，與勞工相比出現「提多領少」的現象。



黃國昌表示，民進黨政府在過去連續7年，撥補勞保的金額高達5170億，可是勞保改革的進度卻是零；相對政府在公教年金的撥補不到300億，更針對撥補的時間刻意拖延。民眾黨呼籲分10年期將公教撥補補齊，但政院堅持分20年期來撥補，多這10年多增加了750億的成本，反而造成國家財政更重的負擔。

黃國昌說，過去的年金改革走到今天，已歷經了7、8年的時間，現在到了停下腳步，冷靜看看它所造成的效益、後果與社會衝擊的時機，所以民眾黨會在年金改革議題上，具體提出立場跟主張。

劉書彬則指出，大家會說公教人員退休之後，領的比年輕人還多，這其實是被片面資訊所誤導，舉例來說，一位現職教師的公保費用1500元，再加上退輔基金5500元，等於他在每個月領薪水時就會被扣7000元；相對的是勞工如果不自提，每月僅要付約1000元左右。

劉書彬表示，公教人員這個「提多領少」的現象， 已讓教師的待遇非常低落，也影響到了師培生進入教育職場的意願，2023年的資料顯示，3年內取得教師證的師培生，實際去進入教師甄選的比例只有3成多，等於有7成的合格教師不願意進入到教育現場。

劉書彬強調，沒有優秀的老師進入職場，培育出優秀人才的話，台灣的前途堪慮，因此民眾黨針對教師等公教人員投入多、領的少這個不公平的現象，認為必須要改正，回復到應該有的狀態，才是真正社會正義的實現。

