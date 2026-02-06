民眾黨彰化提名會喊話藍白合作 基層焦慮討論黃國昌參戰

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】民眾黨彰化縣黨部今天（6日）舉辦九合一選舉提名人介紹會，主委温宗諭重申力拚「藍白合作」，希望推出最強縣長人選。但他也坦言，整合進度慢、制度未明，讓基層與選民心情焦躁，甚至開始討論是否要請黃國昌親自出馬參選。

民眾黨彰化縣黨部舉行「九合一選舉提名人介紹會」，縣黨部中再度重申，希望共推最能回應民意期待的人選。（民眾黨彰化縣黨部提供）

今天會場氣氛熱烈，現場除了黨內提名人員，也有不少基層黨工和地方支持者到場關心選情。温宗諭表示，彰化縣長選舉，民眾黨希望透過「藍白合作」推出最具競爭力的人選，延續縣政穩定，推動地方發展，讓縣民看得到政策成果，而不是單純政黨之爭。

他坦言，目前檯面上已表態的人選，要勝選還需要非常努力，也指出縣長人選與整合制度遲遲未拍板，造成基層與選民心裡的不安，「大家都很想知道到底誰會出來，焦慮是可以理解的」。

温宗諭提到，黃國昌日前已當面向國民黨主席鄭麗文表達關切，他直言，有時國民黨在部分選區的布局，讓人看不太懂，到底是不是有心贏得選舉。

他進一步分析，彰化縣在野陣營並非沒有守住的條件，但前提是各方應先釐清紛擾，回到政策、價值與縣政願景的競爭，「民眾真正關心的，是你能為縣政帶來什麼，而不是誰跟誰合作」。

温宗諭說，期待藍白雙方能早日達成共識，也希望兩黨主席與地方主委能坐下 來好好談，避免整合進程持續空轉。他轉述基層聲音表示，如果整合一直沒有結果，地方已經出現討論，是否要力拱黃國昌「御駕親征」，親自投入縣長選戰，以穩定士氣並凝聚支持者。

現場不少基層人士私下表示，彰化選情關鍵在於誰最能凝聚民心，「如果整合再拖下去，恐怕會讓選民失望，也可能影響基層的動員力」。

至於地方民代選戰，温宗諭表示將採「兄弟登山、各自努力」策略，不過仍會盡量協調，以免重疊或互搶選票。

議員提名方面，目前已完成彰化、和美、員林、二林四個選區布局，後續仍將持續尋覓適合人選；鄉鎮市民代表部分，預計提名人數將超過10人，目標是逐步壯大地方組織能量，強化基層服務力。