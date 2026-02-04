民眾黨彰化縣推2新世代拚議員席次 蘇智弦全縣候選人最年輕 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

台灣民眾黨持續布局2026地方選舉，為深耕地方、培養新世代政治人才，今（4）日經由選舉決策委員會正式通過彰化縣議員提名名單，包括彰化縣第3選區（和美鎮、線西鄉、伸港鄉）的蘇智弦與彰化縣第8選區（二林鎮、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉）的洪雅婷，且蘇智弦年僅23歲，是彰化全縣候選人中最年輕。

台灣民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表示，每一位披上民眾黨戰袍的候選人，皆秉持本黨「共容、共融、共榮」的核心理念，以專業為本、以人民為念，勇往直前、全力奮戰。未來將持續深入地方、傾聽民意，透過實際行動與可行政策，促進地方發展、增進人民福祉，回應民眾的期待與託付。

温宗諭說明，二林選區洪雅婷是二林鎮代表會主席許秀治媳婦，原在北部就業，因心繫家庭、為照顧長輩毅然返鄉，選擇在家鄉二林重新出發。現任照顧整合治療師，長期投入長照與健康照護工作，陪伴在地長輩面對生活中的不便與挑戰，對地方高齡議題有深刻的第一線經驗。

此外，洪雅婷亦投入農業領域，成為木瓜青農，以友善耕作與專業經營，為二林農業注入年輕動能，展現新世代返鄉女性兼顧家庭、專業與產業發展的行動力。

另外，和美區縣議員提名人蘇智弦年僅23歲，為本次彰化縣全縣議員候選人中最年輕者。他在學期間即進入立委廖先翔辦公室服務，從基層行政協助、政策資料整理到民眾服務與互動，累積紮實的實務經驗。

温宗諭指出，蘇智弦代表年輕世代對公共事務的投入與責任感，也象徵民眾黨對世代接棒與政治新血的重視。他並強調，未來將持續以「專業、清廉、務實」為核心價值，結合在地需求與年輕世代觀點，為彰化打造更公平、更有前瞻性的地方政治新選擇。

照片來源：民眾黨彰化縣黨部提供

