民眾黨彰化縣議員提名出爐 吳韋達、張雪如確定續戰

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】台灣民眾黨中央委員會今（12）日公布2026年彰化縣議員提名名單，吳韋達與張雪如確定續戰地方選舉，繼續為地方服務，彰化縣黨部主委溫宗諭說，2026年地方大選，民眾黨目標是在彰化「遍地開花」、成立議會黨團，讓改革從地方起步，帶動希望從彰化出發。

台灣民眾黨今日公布2026年彰化縣議員提名名單，吳韋達與張雪如將續戰地方選舉。（民眾黨彰化縣黨部提供）

台灣民眾黨中央委員會今日通過2026年縣市議員提名名單，彰化縣由「南北雙馬達」吳韋達、張雪如代表續戰地方選舉。黨主席黃國昌表示，兩位議員長期深耕地方、問政專業，是民眾黨在彰化最具戰力的代表。

黃國昌指出，後續各級民代提名作業將依照既定時程，採公開、公平、公正機制進行。每位有意參選者皆需展現服務熱忱與專業能力，讓自己成為最適合的人選，以「讓台灣更好」為共同使命，落實地方聯合治理、打破政黨界限，用專業攜手改善彰化。

溫宗諭強調，民眾黨2026年地方大選目標是在彰化「遍地開花」、成立議會黨團，持續壯大基層能量，讓改革從地方扎根，讓希望從彰化出發。