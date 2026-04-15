民眾黨後柯文哲時代迎泡沫化？她揭3大徵兆

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▲創黨主席柯文哲官司纏身，右為現任黨主席黃國昌。（圖／記者葉政勳攝，2026.04.09）

[NOWNEWS今日新聞] 民眾黨日前開除原不分區立委李貞秀的黨籍，黨主席黃國昌透露李貞秀曾要錢換請辭，讓李貞秀怒上《三立》政論節目開轟。對此，作家趙曉慧昨（14）日分析3大徵兆，直指李貞秀之亂堪稱是敲響民眾黨泡沫化的喪鐘，也是民眾黨在「後柯文哲時代」結構性多重崩潰的縮影。

李貞秀昨連上多個政論節目開罵黃國昌，趙曉慧昨直言，李貞秀的不分區立委任期雖然很短命，僅約 70 天，但她卻一舉引爆民眾黨內部長期壓抑的3大危機：柯文哲「清廉」創黨神話的崩毀、信任危機與黨內撕裂，以及不分區立委 「2年條款」爭議。

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針對李貞秀被爆料「要錢才辭職」，趙曉慧認為，這反映出民眾黨成員將公職視為「私人對價」的價值觀，這與柯文哲在創黨之初標榜的「新政治」完全背道而馳。另外，民眾黨南投縣黨部前主委、縣議員簡千翔日前宣布退黨，並以無黨籍參選，被視為地方黨部對中央領導層（黃國昌）與黨內亂局（李貞秀事件）的不信任。同時，也有部分陸配支持者認為，黨中央在李貞秀面臨打壓時「棄車保帥」，感到心寒。

另一方面，趙曉慧直言，李貞秀索要「辭職補償金」的行為，讓許多原本期待「新政治」的年輕黨員認為，黨內素質參差不齊，甚至與金錢政治掛鉤，因而選擇靜默退黨或不再參與黨務。李貞秀之亂，反映民眾黨當初提名的不嚴謹，更劍指柯文哲設下的「2年條款」荒謬無比。當一個政黨的立法委員公開稱「辭職要補償金」時，這意味著黨內已缺乏具公義心的專業人才，而是被利益取向的人士滲透。

最後，趙曉慧提到，民眾黨泡沫化的3大徵兆包括：

2026年三月底的民調顯示，民眾黨支持度已跌至8.5%的歷史新低，超過六成民眾認為該黨正走向泡沫化。這跌破10%門檻，甚至低於時代力量全盛時期。 立委職位被當成「可議價的商品」，政治倫理蕩然無存。 在柯文哲京華城案一審被判有罪，李貞秀鬧劇上演70天之後下架，民眾黨已喪失「第三勢力」的清新形象。

總之，民眾黨在柯文哲京華城案一審被判有罪之後，內部治理極度混亂。雖然黃國昌試圖透過開除李貞秀來「拆彈」，但若無法排除支持者對黨內金錢往來的疑慮。2026年底的縣市長選舉一役，對民眾黨來說，高度籠罩著泡沫化的陰影，絲毫看不出可以樂觀的理由。

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