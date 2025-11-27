民眾黨徐春鶯慘了！捲吸金案涉違銀行法、詐欺 新北地檢聲押了

即時中心／高睿鴻報導

曾差點列入民眾黨不分區立委名單、擔任台灣新住民發展協會理事長的徐春鶯，因之前捲入「天擎生技公司吸金案」，遭新北地檢署今（27）依涉違銀行法、詐欺等罪，向法院聲請羈押。新北地院正在開庭中。

據悉，天擎生技公司多年前涉嫌「假增資、真賣股」，遭控不法吸金逾1.6億；徐春鶯則擔任該公司監察人，雖後來辯稱「只是幫朋友掛名」，但仍遭檢方指控涉嫌重大。除了官司纏身，她過往也曾在政壇掀起爭議，兩年前立委選舉，民眾黨曾考量將其列入不分區名單，結果中配身分被踢爆，引發輿論抨擊，最終黨因此作罷、沒提名她。

後來，台灣民眾黨於凱道舉辦選前之夜，徐春鶯受邀上台時，又對此事發表爭議言論，直言說：「不得了！賴清德說我是共產黨，接著綠媒和綠營瘋狂霸凌我，各種造謠、污衊來抹殺我，但我看到柯文哲沒有害怕、退縮，堅持給新住民一席不分區立委名單」。

另，台灣基進黨也曾於2023年控告徐違反《國安法》，宣稱其長期居住台灣、卻意圖危害台灣國家安全，替中國發展組織。

