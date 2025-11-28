民眾黨徐春鶯遭羈押禁見 林楚茵：黃國昌裝睡縱容詐貸 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯遭法院裁定羈押禁見，涉案內容包含「紅色滲透」與「金融詐貸」雙重重罪，民進黨立委林楚茵今（28）日表示，民眾黨主席黃國昌卻毫無回應，「是裝睡還是縱容？」

林楚茵指出，檢調調查發現，徐春鶯涉嫌使用不實文件向銀行詐貸約2000萬元，同時涉嫌接受中共指示與資助，為前民眾黨主席柯文哲及立委黃珊珊助選，情節相當嚴重。她批評，事件觸及國家安全與金融秩序，卻未見民眾黨高層負責或說明。

林楚茵表示，黃國昌長期高調批評他黨、要求清廉，並多次以「打詐」作為政治主軸，但對於黨內涉嫌詐貸的高層卻完全失聲。她質疑，民眾黨中央竟成為最大詐騙集團，與其宣稱的新政治大相逕庭。

林楚茵指出，若非檢調介入偵辦，後果可能更加嚴重，若徐春鶯當時順利當選立委，中國勢力將更容易滲透台灣政治環境，根本如入無人之境。她並提到，國民黨近來急推國籍法修法，讓中配得以擔任公職，此案更加凸顯相關修法的風險。

林楚茵呼籲，民眾黨應說明徐春鶯的任命過程、職務權限及涉案情形，黃國昌更應對外負責，而不是「遇到自己人就揭弊失靈」。她強調，面對國安與金融秩序議題，各政黨都必須具備同一標準，不能選擇性沉默。

