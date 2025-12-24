民眾黨徵召出戰嘉義市長 張啓楷：是藍白整合的開始

民眾黨今徵召黨籍立委張啓楷參選2026嘉義市長。黨主席黃國昌（左）授旗給張啓楷（右）。 圖：周煊惠 / 攝

民眾黨今（24日）徵召黨籍立委張啓楷投入2026嘉義市長選戰，張啓楷致詞指出，嘉義市現在的生態，民進黨支持度大概占4成、國民黨3成5、民眾黨2成5，只要「藍白合」，整合出一組最強的人，是很有機會贏的，他也宣布，今天徵召是藍白整合的開始，盼最快在農曆過年前，完成整合。

民眾黨下午召開「作伙顧嘉義！台灣民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長」記者會，黃國昌指出，今天正式徵召張啓楷參選嘉義市長，這不僅是民眾黨驕傲、光榮，也是所有嘉義市民共同期待，張啓楷過去是非常專業的資深媒體人，對國會預算、國家財政有深入了解。

黃國昌說，張啓楷加入民眾黨後，在2024大選以前，提供民眾黨非常多專業、政策的建議，在全國各地奔走，為創黨主席柯文哲、民眾黨爭取更多台灣人民認同；進入立院後，表現更有目共睹，不僅正派、專業，在立法院當中，除了是國會戰將，揭弊非常厲害外，更讓他感動的是，只要涉及基層民眾需要的，張啓楷永遠跑在最前面，從去年公糧收購價格為農民發聲、警消退休所得替代率提高也幫辛苦的警察及打火英雄發聲，面對民進黨政府不負責任的能源政策、光電弊案、電價高漲及台灣好山好水被民進黨錯誤能源政策糟蹋，永遠都能在立院看到，張啓楷以最堅強聲音，傳遞台灣人民最真實的訴求。

黃國昌強調，民眾黨有絕對的信心，張啓楷在立院是第一名的立委，未來一定也能成為嘉義市第一名市長，乘載所有嘉義鄉親期待，讓嘉義市能更進一步脫胎換骨，迎來幸福、希望，邁向國際。

張啓楷也說，非常謝謝民眾黨的徵召，讓他有機會為故鄉服務，自己從小在嘉義長大、家人也都在嘉義，深刻感受到嘉義市民在溫暖友愛的同時，更展現出勇敢堅強、在關鍵時刻守住民主、尊嚴，走出一條屬於嘉義人的民主道路。

張啓楷直言，自1982年嘉義市改制為省轄市以來，嘉義市歷任市長來自不同政治背景，無黨籍市長比例更是全台最高，這正說明嘉義市民「不看顏色、只要出色」，不分黨派，是看人、看能力，看誰能真正帶領嘉義走向更好的未來。

張啓楷認為，嘉義有三大關鍵仍未解決，須持續爭取、絕不退讓。第一、高鐵嘉義站至市區的輕軌建設，中央曾承諾負責卻臨時轉彎，讓嘉義至今還沒有軌道可連接市區和高鐵站；第二、行政院堅持不執行三讀通過的財劃法，導致嘉義市補助款一次被砍69億，對地方財政造成巨大壓力；第三、鐵路高架化，中央未兌現全額補助承諾，迫使嘉義市自籌48億元，對是庫造成沉重負擔。

張啓楷表示，他提出「西區移居、東區升級」發展藍圖，西區要全面提升教育、醫療、長照、交通與生活品質，打造住得好、敢成家、願意留下來拚未來的宜居城市；東區則深化「木都3.0」，結合文創、設計、科技與綠色建材，讓木造建築從文化保存走向高值化產業，創造青年就業，提升城市質感。

張啓楷說，大家非常關心的「藍白合」，選舉就是一定要贏，要落實黃國昌、柯文哲提的，要在民主聖地幫人民服務，一定要贏。他提到，嘉義市現在生態，民進黨支持率大概占4成、國民黨3成5、民眾黨2成5，只要藍白合，整合出一組最強的人，是很有機會可以贏的。

張啓楷強調，今天徵召是藍白整合的開始，會要求儘速時間內，最好、最快能在農曆過年前完成整合，藍白推出一組最強、可以有勝算的候選人，並稱今天民眾黨宜蘭縣長人選、前立委陳琬惠也在現場，可以兩個人比一下，看誰最早完成藍白合。

