民眾黨徵召出戰嘉義市長 張啓楷：農曆年前完成藍白整合

民眾黨今天下午在兆基文教大樓舉辦「作伙顧嘉義！台灣民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長記者會」。(記者李文馨攝)

〔記者李文馨／台北報導〕迎戰2026地方選舉，民眾黨今天徵召立委張啓楷參選嘉義市長。張啓楷表示，徵召是整合的開始，嘉義市的生態是民進黨4成、國民黨3成5、民眾黨2成5，希望在農曆過年前完成藍白整合，推出一組最強的人選，這樣才有勝算；他也承諾，若當選市長，將做好開源節流，力拼再次普發6千元給市民。

民眾黨今天下午舉行「作伙顧嘉義！台灣民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長記者會」。黨主席黃國昌致詞表示，張啓楷不僅是正派、專業，在立法院中，他除了是國會戰將。從去年公糧收購的價格為農民發聲；警消退休所得替代率的提高，幫基層警察以及打火英雄發聲；一直到面對民進黨政府不負責任的能源政策、光電弊案、電價高漲，以及台灣這麼多好山好水被民進黨錯誤的能源政策所糟蹋的時候，永遠都可以在立法院看到張啓楷以最堅強的聲音傳遞著台灣人民最真實的訴求。

廣告 廣告

民眾黨創黨主席柯文哲則透過一段影片表示，今天是張啓楷接受民眾黨徵召參選嘉義市長的重要日子，這表示嘉義市民是相當有個性、相當獨立的，他們看人不是只有看顏色，看他到底做的好不好。在台灣的政治上，嘉義被認為是民主之都，就他所知，每次選舉的時候噴水池都非常熱鬧，大家會在那裡聚集對話、表達意見，台灣的民主發展，嘉義市有很大的功勞，希望嘉義鄉親給張啓楷一個機會。

張啓楷上台致詞說，這2年多，他不只是民眾黨不分區立委，他把自己定位為嘉義市立委。剛上任的時候，他就帶著團隊拜訪黃敏惠市長，黃帶著她的秘書長、副市長跟她的團隊，一起坐下來了解整個嘉義市施政的重點。他更進一步地邀請了經濟部長、交通部長到嘉義市，跟黃敏惠團隊面對面地溝通，把中央的資源帶回來嘉義市。

他提到，嘉義市的願景中遇到3個非常嚴重的瓶頸，第一，高鐵嘉義站至市區的輕軌建設，中央曾承諾負責卻臨時轉彎，讓嘉義至今還沒有軌道可連接市區和高鐵站；第二，行政院堅持不執行三讀通過的財劃法，導致嘉義市補助款一次被砍69億元，對地方財政造成巨大壓力；第三，鐵路高架化，中央未兌現全額補助承諾，迫使嘉義市自籌48億元，對市庫形成沉重負擔。

「選舉就是一定要贏！」張啓楷說，嘉義市現在的生態是民進黨4成、國民黨3成5、民眾黨2成5，只要國民黨、民眾黨整合一組最強的人選，很有機會可以贏。今天的徵召是整合的開始，盡快、要求在最短的時間內，最好、最快能在農曆過年前完成整合，藍白推出一組最強、最有勝算的候選人。

張啓楷也提到，嘉義市將在過年前加發每位市民6千元紅包，他長期研究預算、財政專業，有3本專書，在立法院問政也力爭嘉義市的建設和經費，當選市長後會為市民打造更好的工商環境，做好開源節流，力拼再次普發6千元給市民。

【看原文連結】

更多自由時報報導

民進黨選對會拍板 徵召陳素月參選彰化縣長

「我欠柯文哲一個人情！」鍾東錦宣布賴香伶任副縣長

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

以無黨籍參選台中北屯區議員 陳諭韋退出民眾黨

