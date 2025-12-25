民眾黨徵召參戰嘉義市長 張啓楷：藍白合求勝選

嘉義市 / 綜合報導

2026地方大選逼近，民眾黨昨(24)日公布徵召立委張啓楷參選嘉義市長，而民進黨先前就已經提名女戰神王美惠參戰，國民黨方面則是議員陳家平、鄭光宏以及醫師翁壽良都有意參選，地方人士分析，從2024總統大選來觀察，民進黨在嘉義市約有4成支持度、國民黨3成、民眾黨2成5，基本盤是綠大於藍白，另外根據民眾黨內部調查，只有藍白整合才有勝選的可能，如果最終演變成三腳督局面，那結局可能就是讓民進黨翻盤。

主席黃國昌授旗，民眾黨正式徵召立委張啓楷投入嘉義市長選戰扛下重責大任，只是要守住嘉義市這個民主聖地，這一戰可不容易，因為代表民進黨出征的是她，主持人說：「謝謝貴賓們。」被稱為「女戰神」的立委王美惠曾是四連霸的嘉義市議員，後來轉戰立委，多年深耕地方，在地有深厚人脈，支持度不在話下。

國民黨這邊則是有議員陳家平鄭光宏以及醫師翁壽良都有意參選，而嘉義市的選情，從2024年總統大選來看，民進黨在嘉義市約有4成支持度，國民黨3成、民眾黨2成5，基本盤綠大於藍白，地方人士分析，如果藍白各走各的以王美惠的實力，嘉義市很有可能被翻盤。

嘉義市議員(無)黃敏修（王美惠立委首席顧問）說：「這是一個信賴度的一個問題，由信賴度直接轉化成支持度。」根據民眾黨內部調查，唯有藍白整合才有可能求勝選，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷說：「國民黨加民眾黨整合出一組最強的人，是很有機會可以贏的，所以今天啓楷在這邊也宣布，我們今天的徵召是一個整合的開始。」

民眾黨參選人張啓楷公開喊話，意思要國民黨趕快來手牽手合作，要爭取藍營推選的三位人選，則是口徑一致都是希望由國民黨來整合，嘉義市議員(國)陳家平說：「我們國民黨有三位參選人，民眾黨有一位參選人，是不是我們四位可以同時，不管做內參式民調或者做公開民調的模式，來推選出一位最強的候選人。」

面對藍白合不合，民進黨這一戰的女主角王美惠是老神在在，民進黨嘉義市長參選人王美惠說：「唯一沒變的就是阿惠繼續認真為嘉義。」現任市長黃敏惠前後任職了16年的市長，嘉義市可說是藍營在南台灣唯一的橋頭堡，藍白兩黨黨內也都明白，這次勢必要合作共推人選，否則恐怕將嘉義市長的寶座直接拱手讓給民進黨。

