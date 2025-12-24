民眾黨徵召參選嘉義市長 張啓楷強調全力促藍白合

民眾黨24日宣布徵召立院黨團副總召張啓楷參選嘉義市長。（圖／張啓楷辦公室提供）

民眾黨今（24）日舉行記者會，宣布徵召立法院黨團副總召張啓楷參選嘉義市長。張啓楷表示，感謝民眾黨的徵召，有大家的期待，自己一定努力打拼。他也提出兩個參選宣示及三大關鍵解決問題，盼帶領嘉義走向更好未來。

黨主席黃國昌指出，徵召張啓楷代表民眾黨參選2026嘉義市長，這個決定不只是民眾黨的光榮，也是所有嘉義市民的期待。張啓楷過去是非常專業的資深媒體人，對於政府預算、國家財政有非常深的了解，自從加入民眾黨後，提供黨內非常多專業政策，也在多個地方奔走，為柯文哲主席爭取台灣人民認同。

黃國昌續指，張啓楷除了揭弊非常厲害外，只要涉及基層的永遠都跑在第一線，包括警察所得待遇提升、民進黨不負責任的能源政策弊案導致電價高漲，以及台灣寶山寶水被民進黨錯誤政策所糟蹋的時候，永遠可以看到啓楷最堅強的聲音。

黃國昌強調，自己常與柯文哲主席聊到地方選舉，主席對陳琬惠出戰宜蘭縣有非常深的期待，對於張啓楷出任嘉義市更是下了軍令狀，一定不辜負對嘉義鄉親的期待。柯文哲因京華城案開庭無法到場，但特別錄製影片幫張啓楷拉票。

張啓楷表示，感謝黃國昌主席的推薦及柯文哲前主席的期待，也感謝民眾黨徵召自己。這兩年來，自己在非常多的活動常常遇到民眾對自己說「阿楷，以後你要回來服務」；前幾天在北檢開庭有位小草拉著自己的手說，「你照顧農民，幫嘉義市民加菜，希望你可以回到嘉義，為農民繼續努力」。

張啓楷指出，民眾黨有大家的期待，那自己在嘉義一定要贏。這兩年自己不只是不分區立委，也自行定位為嘉義市立委。自己過去拜訪黃敏惠市長，了解嘉義施政重點，更進一步邀請經濟部長、交通部長跟黃市長面對面溝通，將中央資源帶到地方。

張啓楷提到，自己過去成功爭取到嘉義交通建設「牛稠溪環快道路」，今年3月正式動工；另為防洪治水，自己也成功爭取經濟部20.5億治水預算。不過，目前嘉義市願景卻碰到三個重要瓶頸，包括輕軌一再拖延、財劃法砍掉69億預算、鐵路高架化，而這三件事將是自己未來首要解決的事情。

張啓楷也提出未來兩大努力方向：首先是藍白合。他強調，徵召是整合的開始，自己將努力促成藍白合，共推最強候選人；第二，專業顧財政。當選市長後自己會為市民打造更好的工商環境，並做好開源節流，力拼能再次普發6000元給市民的機會。

談及未來市政願景，張啓楷提出「西區宜居、東區升級」的發展藍圖。西區要全面提升教育、醫療、長照、交通與生活品質，打造住得好、敢成家、願意留下來拚未來的宜居城市；東區則深化「木都3.0」，結合文創、設計、科技與綠色建材，讓木造建築從文化保存走向高值化產業，創造青年就業，提升城市質感。

