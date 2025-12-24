即時中心／何馨、魏熙芸報導

民眾黨今（24）日正式宣布徵召立委張啓楷參選嘉義市長，現場由黨主席黃國昌親自授旗，黃國昌聲稱，張啓楷是最強的嘉義市長人選；至於張啓楷則做出兩點參選宣示，包含將努力促成藍白合，共推最有勝算的參選人，同時會在過年加發每位市民6000元紅包。













張啓楷感謝現場鄉親遠道而來的支持，他非常感動。他強調，嘉義市是一座有歷史、有文化、有優良傳統、也持續努力向前的城市。自己從小在嘉義長大，家人也都在嘉義，深刻感受到嘉義市民在溫暖有愛的同時，更展現出勇敢與堅強，一直都在關鍵時刻守住民主、守住尊嚴，走出一條屬於嘉義人的民主道路。

民眾黨立委張啓楷（中）今日獲得民眾黨徵召參選嘉義市長。（圖／張啓楷辦公室提供）

張啓楷提出二個重要參選宣示：第一、今天的徵召是整合的開始，將努力促成藍白合，共推最強、最有勝算的候選人。第二、嘉義市將在過年前加發每位市民6000元紅包，他長久研究預算、財政專業，有3本專書，在立院問政也力爭嘉義市的建設和經費，當選市長後會為市民打造更好的工商環境，並做好開源節流，力拚能再次普發6000元給市民的機會。

張啓楷說，他不只是不分區立委，也是嘉義市立委。立委上任後不久，便率領國會辦公室拜會嘉義市政府，與黃敏惠市長及市府團隊深入交流，傾聽地方需求，共同討論嘉義未來的發展方向。他也很努力把中央資源一項項拉進嘉義，邀交通部長、經濟部長親自到嘉義市現地會勘，把地方需求一件一件說清楚、談明白，並實際推動進展。經過努力下，他成功促成台糖正式冠名並贊助嘉義大學棒球隊，讓擁有「KANO精神」的嘉農野球傳統能更強大，也推動中央與國營事業願意長期投資嘉義的體育與文化。

交通方面，攸關嘉義北部發展的牛稠溪環快，他在去年邀請當時交通部長李孟諺嘉義會勘後，牛稠溪環快東段先期聯絡道今年3月7日開工，由台林橋至盧山橋，將防汛道路升級為兼顧交通與安全的道路，改善北港路長年塞車問題，讓嘉義交通真正往前走。

在治水方面，張啓楷指出，他邀請當時的經濟部長郭智輝親自南下，與黃敏惠市長及市府團隊現場視察八掌溪與朴子溪治理工程，成功爭取總計20.5億元治水經費，並將嘉義的防洪標準提升至「百年防洪」，同時加速工程期程，讓市民生活更安全。

張啓楷坦言，嘉義仍有三大關鍵問題未解決，須持續爭取、絕不退讓。第一，高鐵嘉義站至市區的輕軌建設，中央曾承諾負責卻臨時轉彎，讓嘉義至今還沒有軌道可連接市區和高鐵站；第二，行政院堅持不執行三讀通過的財劃法，導致嘉義市補助款一次被砍69億元，對地方財政造成巨大壓力；第三，鐵路高架化，中央未兌現全額補助承諾，迫使嘉義市自籌48億元，對市庫形成沉重負擔。

談及未來市政願景，張啓楷提出「西區宜居、東區升級」的發展藍圖。西區要全面提升教育、醫療、長照、交通與生活品質，打造住得好、敢成家、願意留下來拚未來的宜居城市；東區則深化「木都3.0」，結合文創、設計、科技與綠色建材，讓木造建築從文化保存走向高值化產業，創造青年就業，提升城市質感。

徵召記者會也發送象徵「作伙顧嘉義」精神的「好嘉禮」，包括奮起福米餅（顧民生）、小火車方塊酥（顧建設）、木製管樂鑰匙圈（顧文化）及月桃守護包（顧土地），展現從民生、建設、文化到土地永續的完整市政理念。







原文出處：快新聞／民眾黨徵召參選嘉義市長 張啓楷：促成藍白合共推最強參選人

