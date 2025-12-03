民眾黨徵召參選宜蘭縣長 陳琬惠強調與藍營有「組成最強團隊」的共識

民眾黨主席黃國昌今（3）日宣布，選決會一致同意，徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。對於若民調輸給國民黨籍立委吳宗憲、議長張勝德等人，是否仍會全力整合？陳琬惠表示，大家都維持非常好的溝通，重要的共識是2026藍白高層討論好，用縣民能接受的公開透明方式，民調、協調、社調也好，最終會組成最強團隊，共同面對選舉。



民眾黨今日召開記者會宣布徵召陳琬惠，黃國昌說，選決會開會結束後，馬上請黨秘書長周榆修聯絡國民黨副秘書長李哲華，李哲華也非常善意的詢問下階段該如何進行。先前他在跟國民黨前主席朱立倫見面的時，就曾經公開說明，民眾黨有最大的誠意跟善意，會用最好的機制挑選最強的競選團隊。

藍白整合 黃國昌：民眾黨保持最大的 誠意跟善意

黃國昌表示，要代表民眾黨跟宜蘭鄉親保證，陳琬惠就是最強的候選人，接下來跟國民黨的合作，如同先前所說，會從政策、理念、願景來討論；在縣市首長具體協調上會遵守承諾，有最大的誠意跟善意，細節還不方便由民眾黨片面宣布，但持續進行當中，這是現在式，不是未來式。

陳琬惠說，對於藍白合作她不喜歡用「讓」這個字，因為沒有誰讓誰，國民黨想選的人有吳宗憲，也有張勝德，白營則正式提出她來參選，相信大家會各自努力，協調方法就交由兩黨高層討論，推出一組最強的人選，而這個決定就是要就是要交給宜蘭鄉親，這才是最重要的。

