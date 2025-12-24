民眾黨徵召張啓楷出戰嘉義市長 柯文哲錄影加油：給張一個機會

民眾黨前主席柯文哲。 圖：民眾黨 / 提供

佈局2026九合一選舉，民眾黨今（24日）正式徵召黨籍立委張啓楷投入嘉義市長選戰，因今天要到台北地院出庭的民眾黨創黨主席柯文哲，也特別錄製一段影片給予張啓楷祝福，並懇請嘉義鄉親「給張啓楷一個機會」。

民眾黨下午召開召開「作伙顧嘉義！台灣民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長」記者會，黨主席黃國昌致詞時，除了大力推薦張啓楷認真、為嘉義市的付出之外，也提到柯文哲特別錄製一段影帶，想告訴大家他心裡的話及對張啓楷的肯定。

這段影片約1分18秒，柯文哲表示，今天是張啓楷接受民眾黨徵召參選的重要日子，這表示嘉義市民是相當有個性、獨立的，他們看人不是只有看顏色，看他到底做得好不好。

柯文哲指出，在台灣的政治上，嘉義被認為是民主之都，就他所知，每次選舉的時候，噴水池附近都非常熱鬧，大家會在那聚集對話、表達意見，所以台灣民主發展，嘉義市是有很大的功勞。

柯文哲強調，希望嘉義的鄉親，給民眾黨推薦的張啓楷一個機會，張本人就是嘉義人，這次算是返鄉服務，且已經在立院磨練了兩年，也有中央的經驗，那他過去是財經記者，對台灣的經濟發展非常熟悉，就他認識的張啓楷，是個非常認真、努力，相信大家也都看得到，所以拜託大家，給民眾黨、張啓楷一個機會，「啓楷加油、台灣加油！」

張啓楷說，柯文哲原本答應他想親自到現場，但因今天北院仍要開庭，所以才無法現身。

