民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長 拋藍白合時間表：農曆年前整合在野





台灣民眾黨今(24)日舉行中央委員會，會中通過2026年直轄市、縣市議員第三波提名名單，及2026年直轄市、縣市議員第四波提名公告，並通過選舉決策委員會之舉薦，徵召台灣民眾黨立法院黨團副總召張啓楷委員，代表台灣民眾黨參選2026年嘉義市長，會後記者會由黨主席黃國昌、2026年嘉義市長被提名人張啓楷、中央委員、黨公職等共同出席，展現全黨團結氣勢決心，共同「作伙顧嘉義！」

「神秘嘉賓」柯文哲前主席，特別預錄影片表達堅定力挺張啓楷。柯文哲提到嘉義市民是相當獨立且有個性的，選市長不只是看黨派顏色，還要「看他做得好不好」。柯文哲表示張啓楷出身財經記者，熟悉台灣政經情勢，在立法院已磨練兩年，這一次帶著中央經驗返鄉服務，期盼嘉義市民給張啓楷一個機會，給台灣民眾黨一個機會。

廣告 廣告

黃國昌主席表示，張啓楷就是「最強人選、最佳市長」，台灣民眾黨將會和張啓楷並肩作戰，並強調張啓楷參選嘉義市長，絕對是嘉義市民的共同期待。張啓楷是資深媒體人、財經專業出身，對國家預算、財政非常了解，在擔任不分區立委後的表現更是有目共睹，堪稱國會戰將、秉持正派與專業勇於揭弊。黃國昌提到，張啓楷在涉及基層民眾需要的議題上更是「永遠跑在前面」，無論是調高公糧收購價格、提高警消所得替代率，以及揭發光電弊案、錯誤的能源政策，都是用最堅強的聲音，傳遞台灣人民最真實的訴求。黃國昌強調，張啓楷在立法院是第一名的立委，未來也必將是嘉義市第一名的市長，期待張啓楷為嘉義脫胎換骨、 迎來幸福與希望，讓嘉義市邁向國際。黃國昌還透露柯文哲前主席特別下「軍令狀」，要求張啓楷「不可以辜負鄉親期待」。

張啓楷致詞時感性提到，兩年多來在回到嘉義市時，有許多民眾拉著他的手說「希望我回來服務」，更常收到許多支持民眾贈送「人蔘片、平安符」，深刻體認到肩膀上承擔的的責任，並和市民約定「不會讓大家失望、我們一定要贏」。張啓楷也提到，嘉義市正在舉辦「320＋1」，也就是嘉義市建城 321 年的城市博覽會。在嘉義市政府宣傳的記者會上，就曾和嘉義市長黃敏惠共同出席，大家目標一致就是要把嘉義的好散播出去、讓更多人看見嘉義、貢獻自己的力量。另外去年底國際管樂節，張啓楷也和黃敏惠市長，及「微笑老蕭」前副總統蕭萬長一同參與。

張啓楷表示在就任立委後，即率領辦公室團隊拜訪黃敏惠市長，共同合作建設市政，並邀請交通部長、經濟部長，親自來到嘉義市了解地方需求，並且成功爭取台糖公司冠名贊助嘉義大學棒球隊，讓球隊有更穩定的資源，也讓嘉義的棒球傳統獲得傳承，能夠繼續往前走。

張啓楷也回顧兩年來，和中央政府、嘉義市政府密切合作，成功爭取牛稠溪環快道路東段先期聯絡道，在今年3月7日正式開工，一解嘉義市民塞車之苦；另外台林橋到盧山橋，把原本的防汛道路升級成兼顧交通與安全的實用道路；並推動八掌溪治理，以及朴子溪許厝庄堤岸的堤防、清淤與疏濬工程，成功爭取總計20.5億元治水經費。張啓楷也拋出政見利多，承諾未來將發揮財經專業，在嘉義市現有加發每位市民6000元現金的基礎上，未來若當選市長，會為市民打造更好的工商環境，做好開源節流，力拼能再次普發6000元現金的機會，並期望「每年都可以發紅包」。

不過，張啓楷也擔憂，嘉義市發展正面臨三大瓶頸，包括行政院長卓榮泰曾經承諾而後跳票的高鐵太保站到嘉義市火車站的輕軌建設；行政院拒絕副署財劃法修法，導致明年嘉義市補助款將被大砍69億元，等同直接抽掉近三分之一財源，增加地方政府財務壓力。另外鐵路高架化議題，嘉義市政府須負擔48億元，都是嘉義市的沉重負擔。

張啓楷表示「選舉就是要贏」，只要藍白合作很有機會可以贏。因此張啟楷強調期盼今天徵召參選，是在野陣營整合的開始，期盼在明年農曆過年前促成藍白合，共同推出最強、最有勝算的候選人。張啓楷重申，將秉持「正派、專業、執行力」，共同守護嘉義，讓民主聖地的嘉義市成為更好、更幸福的宜居城市。並準備象徵「作伙顧嘉義」精神的「好嘉禮」分送現場來賓，包括奮起福米餅（顧民生）、小火車方塊酥（顧建設）、木製管樂鑰匙圈（顧文化）及月桃守護包（顧土地），展現從民生、建設、文化到土地永續的完整市政理念。

另外，本日中央委員會同意台灣民眾黨選舉決策委員會昨(23)日會議，通過2026年直轄市、縣市議員第三波提名名單，包括新北市第三選區(新莊)議員被提名人陳世軒、台中市第六選區(西屯)議員被提名人劉芩妤、台中市第十二選區(太平)議員被提名人許書豪。以及台灣民眾黨選舉決策委員會通過之2026年直轄市、縣市議員第四波提名公告，共18個選區，包括基隆市第四、第五選區；台北市第三、第五選區；新北市第四、第五、第六、第八、第十一選區；桃園市第二、第三、第七選區；新竹縣第二、第三、第八選區；苗栗縣第四、第五選區；澎湖縣第一選區。上述選區將各提名一名議員參選人，自2025年12月26日上午9點起公告登記，至2026年1月2日下午6點截止，登記資格一併上網公告。

針對媒體聯訪時提到，有媒體報導嘉義地方盛傳黃敏惠市長，暗挺民進黨2026嘉義市長參選人王美惠，更傳出有職位互換情事。對此張啓楷強調是「謠傳」，當事人都已經明確否認。張啓楷表示和黃敏惠市長是世交，家族兩代無論公私情誼擁有深厚交情，相信在藍白完成整合後，黃敏惠市長會站上第一線幫助藍白共同推出的參選人。張啓楷也重申藍白合作持續秉持誠意、善意，無論透過協調或是民調，都將會推出一組參選人，相關謠言止於智者，勢必會不攻自破。黃國昌也表示，國眾兩黨的智庫對接順暢，和鄭麗文主席溝通也是直接且順暢。



更多新聞推薦

● 民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長 拋藍白合時間表：農曆年前整合在野