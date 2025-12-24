民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長 柯文哲錄影喊加油

民眾黨24日下午舉辦「作伙顧嘉義！民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長」記者會，會前播放柯文哲錄製的1分18秒短片，柯拜託大家給民眾黨、張啓楷一個機會。（民眾黨提供）

民眾黨24日下午舉辦「作伙顧嘉義！民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長」記者會。（袁茵攝）

民眾黨前黨主席柯文哲因陷入京華城、政治獻金案爭議，今年元旦請辭黨主席職務，但獲重金交保後，昨聲請解除限制住居獲准，象徵未來可參加諸多活動。民眾黨24日正式徵召立委張啓楷挑戰2026嘉義市長選舉，柯文哲原要出席，但因還在北院開庭而改為錄影現身，並拜託嘉義鄉親「給民眾黨、張啓楷一個機會」。

民眾黨24日下午舉辦「作伙顧嘉義！民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長」記者會，會前播放柯文哲錄製的1分18秒短片。柯文哲表示，今天是張啓楷接受民眾黨徵召參選的重要日子，表示嘉義市民是相當有個性、獨立，他們看人不是只有看顏色，而是看人到底做得好不好。

柯文哲提及，在台灣的政治上，嘉義被認為是民主之都，「就我所知，你們每次選舉的時候，噴水池附近都非常熱鬧，大家會在那裡聚集對話、表達意見。」台灣民主發展，嘉義市是有很大的功勞。

柯文哲指出，希望嘉義鄉親給民眾黨推薦的張啓楷一個機會，張啓楷就是嘉義人，這次算是返鄉服務，且張已在立院磨練了2年，也有中央的經驗，加上過去就是財經記者，對台灣經濟發展非常熟悉。

柯文哲強調，「就我認識的張啓楷，他是一個非常認真、非常努力，我相信大家也都看得到，所以我拜託大家給民眾黨一個機會，給張啓楷一個機會，啓楷加油、台灣加油！」

張啓楷也透露，柯文哲原本答應他要親自到現場，但因為今天還在北院開庭，所以無法現身，但也期待記者會過程中開庭結束，就可讓柯文哲以神秘嘉賓現身。

