民眾黨徵召張啓楷選嘉義市長 前主席柯文哲啟動首波輔選行動

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】民眾黨於114年12月24日宣佈徵召立委張啓楷參選嘉義市長後，前主席柯文哲今天就展開第一波輔選行程。今（3）日除出席「阿北回嘉小草座談會」外，也與張啓楷一起到國華街魚羹店、七彩冰果室和新台灣餅舖進行在地老街巡禮，所到之處獲得熱烈歡迎，「阿北」之呼叫聲不絕於耳。柯文哲在座談會前與張啓楷一起受訪時鄭重表示，張啓楷選市長， 他除擔任競選總幹事外且將long stay嘉義。

柯文哲進入座談會前與張啓楷一起接受媒體訪問時說到，針對民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長，國民黨有意禮讓的說法，柯文哲強調，嘉義市是最容易跳脫政治框架、接受非主流政治，也最能接受新事物的地方，張啓楷是民眾黨「嘉義最強人選」，最適合在嘉義市参選。他很看好張啓楷能勝出。

張啓楷表示，除了許多嘉義市民都很喜歡柯文哲之外，隨著柯文哲常駐、long stay在嘉義，整個民眾黨的中央資源跟地方可以有一個更好的整合，對選情將是最大的助力。

另外，談到嘉義市能否成為藍白合的範例之一，柯文哲重申，藍白合整合本來就需要過程，自己仍主張透過民調去進行較量，在一個合適的時機比民調、進一步組成最強的競選團隊。柯文哲補充，自己擔任總幹事之後，一天的標準工時就是16個小時，至於會不會覺得2026大選較往年更為激烈？柯文哲坦言，就是每一件事情都盡全力去做而已。至於藍白合時間點，張啓楷則希望在農曆過年前完成。而且「理性、專業、熱誠、對中間選民友善」的人設，對於民主聖地高素質選民的嘉義市來說，他是一個最佳的選擇。

柯文哲這次與張啓楷一起來到嘉義市起手勢，安排兩天時間，除今天的與小草座談會外，也安排了在地老店國華街魚羹、七彩冰果室及新台灣餅舖巡禮外，明天一早將進行永和街市場掃街、東市場掃街、大天宮参拜及嘉邑城隍廟参拜行程，與嘉義市鄉親零距離接觸。

圖說：民眾黨徵召張啓楷選嘉義市長後，前主席柯文哲今天啟動首波輔選行動 ，除舉行小草座談會及地方巡禮，並表示將擔任競選總幹事且常駐嘉義。（記者吳瑞興攝）