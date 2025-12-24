民眾黨徵召張啓楷選嘉義市長 國民黨啟動協商小組：藍白合縣市將協調

記者詹宜庭／台北報導

李哲華回應民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市。（圖／記者詹宜庭攝影）

對於民眾黨今（24日）徵召立委張啓楷參選嘉義市，國民黨組發會主委李哲華表示，民眾黨秘書長周榆修前天有向他提到，民眾黨今日會徵召張啓楷參選嘉義市長，這部分本來就在羅列的藍白合作縣市名單之內，而國民黨中常會也通過兩黨工作協商小組，將正式與民眾黨針對各合作縣市展開協調，不論是先前新竹市基於禮讓原則，或未來宜蘭縣、嘉義市、新北市等，都會循序漸進，依據兩黨各自的工作進程推動實質合作，產生最強候選人。

張啓楷表示，嘉義市目前的生態民進黨大概占4成，國民黨3成5、民眾黨2成5，只要藍白合，國民黨加民眾黨整合出一組最強的人，是很有機會贏，「今天的徵召是整合的開始，要在最快時間內，在農曆過年前完成整合，藍白推出一組最強有勝算的候選人」。

對此，李哲華表示，他前天有與民眾黨秘書長周榆修通過電話，兩黨過去所建立的默契是，若有任何選務重大事項，皆會事先溝通討論。他指出，周榆修前天有向他提到，民眾黨今日會徵召張啓楷參選嘉義市長，這部分本來就在羅列的藍白合作縣市名單之內，而國民黨今日中常會也通過兩黨工作協商小組，將正式與民眾黨針對各合作縣市展開協調，不論是先前新竹市基於禮讓原則，或未來宜蘭縣、嘉義市、新北市等，都會循序漸進，依據兩黨各自的工作進程推動實質合作，產生最強候選人。

李哲華指出，兩黨之間各有各的作業時程，以宜蘭縣為例，民眾黨已徵召陳琬惠參選，國民黨則預計於27日召開協商小組會議，針對黨內人選進行協調，但目前尚未確定具體的工作時程。

