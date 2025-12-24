民眾黨徵召張啓楷選嘉義市長 國民黨：本來就是藍白合作縣市

民眾黨今天提名立委張啓楷參選嘉義市長，國民黨組發會主委李哲華表示，藍白建立的默契，當有選務重大事項，都會先溝通，因此22日有與民眾黨祕書長周榆修通過電話，周榆修有告知此事，這本來就是藍白合作的縣市。李哲華還說，今天國民黨中常會將通過兩黨協商小組，正式與民眾黨談如何合作。

台灣民眾黨24日在台北舉辦記者會，民眾黨立委張啓楷（中）宣布參選嘉義市長，希望嘉義鄉親給他一個機會。（中央社）

民眾黨中央委員會今天徵召民眾黨立委張啓楷，參選嘉義市長，除民眾黨主席黃國昌致詞外，民眾黨創黨主席柯文哲也錄製影片，推薦張啓楷，希望嘉義民眾給張啓楷一個機會。

國民黨下午召開中常會時，通過首波2026年縣市長提名作業，徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分別參選台南市、高雄市、屏東縣與台東縣。

針對民眾黨提名張啓楷參選嘉義市長，李哲華在中常會後受訪表示，22日有與民眾黨祕書長周榆修通過電話，這是過去建立的默契，當兩黨間有選務重大事項，都會先溝通、討論，周榆修有提及今天徵召張啓楷參選嘉義市長，這本來就是藍白合作的縣市。

李哲華指出，他有向周榆修說明，今天國民黨中常會將通過兩黨協商小組，正式與民眾黨談如何合作，在合作的縣市中，產生出最能勝選的參選人。

至於新竹市長人選部分，在市長高虹安貪污二審獲判無罪後，國民黨定調將禮讓現任，但黨內有前革實院副院長何志勇表態角逐，李哲華表示，當高虹安獲判無罪後，黨中央定調以禮讓現任為原則，所以他有與何志勇通過電話，表達黨中央立場，希望能夠依據黨中央決策，做好藍白合作。

李哲華強調，何志勇堅持參選，黨中央表示尊重，但黨有黨的機制，兩黨協商工作小組成立後，正式與民眾黨磋商，做成決議後，國民黨員就要遵守中常會通過的決議。