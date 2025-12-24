民眾黨徵召張啓楷選2026嘉義市長 藍營：這本就是藍白合作縣市

民眾黨今天正式徵召民眾黨立委張啓楷參選嘉義市長，前民眾黨主席柯文哲也錄製影片推薦。國民黨組發會主委李哲華表示，22日有與民眾黨秘書長周榆修通過電話，這是過去建立的默契，當兩黨間有選務重大事項，都會先溝通、討論，周榆修有提及今天徵召張啓楷參選嘉義市長，這本來就是藍白合作的縣市。

李哲華指出，他有向周榆修說明，今天國民黨中常會將通過兩黨協商小組，正式與民眾黨談如何合作，在合作的縣市中產生出最能勝選的參選人。

廣告 廣告

至於新竹市長人選部分，在現任市長高虹安貪汙案二審獲判無罪後，國民黨已定調以「禮讓現任」為原則，不過前國民黨發言人何志勇仍表態角逐新竹市長。李哲華則回應，已與何志勇通過電話，表達黨中央立場，竹市黨部主委也與他私下溝通，希望他能依循黨中央決策，維持藍白合作。

李哲華露出無奈微笑，「當然他還是很堅持自己的參選理念，我們也表示尊重」，但黨有黨的機制，等兩黨協商工作小組成立後，正式跟民眾黨磋商，做成決議後，國民黨員就要遵守中常會通過的任何決議。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

藍營宣布竹市禮讓連任 高虹安再戰市長？她答：拜會藍白主席再決定

為抵擋立院藍白人數優勢 傳綠營「換掉柯建銘」換綠白合作

新北藍白合提名進度順利 鄭麗文：一定展現大團結、大合作