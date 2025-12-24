民眾黨徵召張啟楷選嘉義市 柯文哲錄影現身力挺

民眾黨今日正式宣布徵召張啟楷參選嘉義市長，人在法院開庭的前主席柯文哲也透過預錄影片力挺。民眾黨提供



民眾黨今日（12/24）舉辦記者會，正式宣布徵召黨籍立委張啟楷參選嘉義市長，民眾黨前主席柯文哲也特別錄製影片為張啟楷打氣，並在影片中大讚嘉義市民相當獨立、有個性，看人不只看顏色，而是看人到底做得好不好，呼籲嘉義市民給民眾黨和張啟楷機會。

民眾黨今日舉辦記者會，宣布徵召張啟楷參選嘉義市長，民眾黨主席黃國昌致詞時表示，張啟楷不僅是民眾黨的驕傲，也是所有嘉義市民共同的期待，張啟楷過去是一個非常專業的資深媒體人，對國會預算、財政有非常深入的了解，自從張啟楷加入台灣民眾黨之後，不僅在2024大選以前提供民眾黨非常多專業、政策的建議，更在全國各個地方奔走，為柯文哲、台灣民眾黨爭取更多台灣人的認同。

黃國昌指出，張啟楷進入立院後的表現有目共睹，不僅是國會的戰將，揭弊非常厲害，更讓他感動的是，只要是涉及基層民眾需要的，張啟楷永遠都會跑在最前面。

至於記者會當下同時在法院開庭的柯文哲，則透過預錄影片表達祝褔，柯文哲表示，嘉義市民相當獨立、有個性，看人不是看顏色，而是看做得好不好，希望嘉義鄉親給民眾黨推薦的張啟楷一個機會。

柯文哲喊話，張啟楷就是嘉義人，這次算是返鄉服務，過去他是財經記者，也已在立法院磨練兩年，對台灣經濟發展非常熟悉，就他認識的張啟楷，非常認真、努力，相信大家都看得到，呼籲大家給民眾黨、張啟楷一個機會，「啓楷加油、台灣加油」。

