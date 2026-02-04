民眾黨徵召戰新北！黃國昌高喊：給市民不一樣的新北

民眾黨今（4）日正式徵召民眾黨主席黃國昌角逐2026年新北市長，也同時公布直轄市、縣市新一波議員提名名單。對此，黃國昌表示，將會全力以赴突破政治窠臼，帶給新北市民「不一樣的新北」。

台灣民眾黨中央委員會通過選舉決策委員會舉薦，徵召台灣民眾黨黨主席黃國昌參選2026年新北市長。黃國昌指出，披上台灣民眾黨的戰袍，就要秉持本黨「共容、共融、共榮」的核心理念，勇往直前、全力奮戰，努力讓台灣變得更好。

黃國昌稱將全力以赴，讓市民朋友為新北感到驕傲。圖／翻攝自民眾黨臉書

黃國昌也強調，自己將在新北市長的選舉上追趕跑跳碰「追求更好、趕行程、跑基層、跳脫框架、碰民意」，全力以赴突破傳統政治窠臼，展現說到做到的執行力，會以具體的行動帶給新北市民一個不一樣的新北，讓市民朋友為新北感到驕傲。

對於在野合作方面，黃國昌指出，不論是黨內提名初選或是政黨彼此競合，所有良性競爭都是民主的展現，每位有志之士都該正面迎戰，展現優勢、證明自己是最好的人選、成為人民最好的選擇。

除了黃國昌，民眾黨同時也公布，核定選決會通過的2026年直轄市、縣市新一波議員提名名單，分別是基隆市安樂區李文耀、新北市金山萬里汐止區陳語倢、新竹縣竹東五峰選區鍾心渝、彰化縣和美線西伸港選區蘇智弦、彰化縣二林芳苑大城竹塘選區洪雅婷。

民眾黨2026縣市長直轄市及縣市議員提名人選。圖／翻攝自民眾黨臉書

