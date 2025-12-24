民眾黨徵召柯文哲錄影加油 張啓楷盼藍白農曆年前完成整合 賴香伶接苗栗縣副縣長

民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長，由黨主席黃國昌大力推薦張啓楷是是國會戰將。（圖片來源／林憶 君臉書）

民眾黨今（24）日徵召立委張啓楷參選嘉義市長，並播放創黨主席柯文哲錄影致詞，期盼嘉義鄉親給張啓楷一個機會。此外，「藍白合」再有進展，苗栗縣長鍾東錦宣布將向民眾黨借將，由政策會執行長賴香伶出任第2副縣長。

民眾黨下午召開「作伙顧嘉義！台灣民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長」記者會，由黨主席黃國昌大力推薦張啓楷，不但認真、專業，更是「國會戰將」。

黃國昌歷數稱，張啓楷自去年公糧收購的價格為農民發聲，警消退休所得替代率的提高，幫基層警察以及打火英雄發聲，一直到民進黨政府不負責任的能源政策、光電弊案、電價高漲，都環境被破壞，都有他以最堅強的聲音，傳遞出台灣人民最真實的訴求。

柯文哲則是因為到北院出庭，特別錄製一段1分18秒的影片為張啓楷加油。柯表示，嘉義市民是相當獨立，看人不是只有看顏色，更看他到底做得好不好。

柯文哲盼給張啓楷一個機會，藍白整合最強人選有望勝選

柯文哲強調，嘉義被認為是民主之都，每次選舉大家都會聚集在噴水池非常熱鬧，而張啓楷不但是嘉義人，已在立法院磨練兩年，對台灣經濟發展非常熟悉，拜託大家給民眾黨、張啓楷一個機會。

張啓楷則高舉「藍白合」與「接棒」的旗幟稱，他在剛接任立委時，就帶著團隊拜訪市長黃敏惠，一起坐下來了解整個嘉義市施政的重點。

民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長，張盼農曆年前完成藍白整合，並能接棒市長黃敏惠。（圖片來源／張啓楷臉書）

張啓楷強調，他更進一步地邀請經濟部長、交通部長一起到嘉義市，跟黃敏惠市府團隊面對面地溝通，把中央的資源帶回來嘉義市。

由於嘉義市的政黨基本盤，民進黨、國民黨、民眾黨分別約為4成、3成5、2成5，張啓楷指出，只要國民黨、民眾黨整合出一組最強的人選，就很有勝選的機會。

張啓楷並表示，民眾黨徵召是整合的開始，最好能在農曆過年前就完成整合，由藍白推出一組最強、最有勝算的候選人。

地方傳黃敏惠與王美惠「交接」，鍾東錦：欠柯一份人情

而國民黨在嘉義市，則有議員陳家平、鄭光宏，和醫師翁壽良等人有意參選，但黃敏惠與民進黨提名人選王美惠交情甚深。

地方一直有傳聞，黃可能支持王選市長，再等立委補選時參選立委，讓藍白地方同感焦慮，甚至是已有「政權輪替」的心理準備，未來發展將視藍白整合的力道而定。

另一項「藍白合」進展，即為鍾東錦在苗栗巨蛋體育館舉行就職3週年記者會時宣布， 邀請賴香伶加入縣府團隊擔任副縣長，獲得柯文哲和黃國昌首肯，感謝民眾黨願意借將，讓優秀人才回鄉到苗栗服務。

對於2026「藍白合」，鍾東錦說，國民黨主席鄭麗文和黃國昌已經談好，站在苗栗縣，他個人還是欠柯文哲一份人情。

對於將接下副縣長一職，賴香伶則是在受訪表示，覺得意外榮幸，只要為家鄉好，不會刻意迴避，目前身分仍是民眾黨重要幹部，「在什麼崗位就做什麼角色，全力以赴」。

此外，民眾黨中央委員會後核定選決會通過的「2026 年直轄市、縣市第三波議員提名名單」，被提名人包括:新北市第三選區陳世軒、台中市第六選區劉芩妤、第十二選區許書豪。

(原始連結)





