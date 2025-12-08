民眾黨徵召選嘉義市長箭在弦上 張啓楷回應鄉親期待：12月底前有譜

民眾黨立委張啓楷（圖）在嘉義市勤跑基層，獲得不少在地好評。（圖／CTWANT攝影組）

民眾黨立委張啓楷今（8）日表示，近期很多嘉義市的鄉親長輩催促自己快快宣布參選市長，原則上民眾黨「12月底之前會徵召」，這將為嘉義市藍白整合推進一步，希望能與潛在國民黨人選好好談，守住嘉義市長黃敏惠的政績。

2026國民黨籍黃敏惠無法連選再連任，國民黨籍嘉義市議員陳家平、鄭光宏還有曾任民眾黨創黨主席柯文哲2024總統選戰嘉義競總主委的醫師翁壽良都躍躍欲試想披藍袍接棒，但國民黨內部一直尚未有嘉義市長明朗的接棒遴選制度；反觀民眾黨不分區立委張啓楷已勤跑多時，出身嘉義縣東石鄉的他因主持政論節目多年聲量不小，2024年就任立委後也大力著墨嘉義市選民服務，加上黃敏惠目前尚未有明顯青睞對象，因此嘉義市被各界看好為2026年「藍白合」示範區。

民眾黨主席黃國昌（左）強調「藍白合」仍持續暢通地進行中。（圖／周志龍攝）

張啓楷今天在民眾黨立院黨團記者會時強調，民眾黨徵召是按部就班，目前宜蘭縣徵召前立委陳琬惠回響不錯，刻正進行嘉義市長徵召布局，相信「很快就會徵召」他坦言時間會押在12月底跨年之前。

民眾黨主席黃國昌也附和，直批上一波徵召陳琬惠後，綠營不少人見縫插針喊藍白合「吹了」，但這也只是挑撥離間罷了，實際上宜蘭縣藍白基層仍保持暢通聯繫。

民眾黨立委張啓楷（圖）挾高知名度與媒體曝光度在2026嘉義市長選戰後勢看漲。（圖／CTWANT攝影組）

張啓楷也預告，待民眾黨提名後仍會持續朝「藍白整合」方向邁進，若協調後國民黨禮讓，自己就繼續為嘉義鄉親努力，若國民黨真的要推出人選，也做好「兄弟登山，各自努力」的打算，但現在仍以兩黨「坐下來討論」雙方可接受的機制為先，努力朝推出最強一組候選人方向準備。

