民眾黨徵召陳琬惠出戰宜蘭！吳思瑤酸爆：黃國昌的藍白合共識自我打臉

記者楊士誼／台北報導

吳思瑤表示，民眾黨宣布徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，黃國昌對於鄭麗文所說的藍白合共識不就是自我打臉？（圖／記者楊士誼攝影）

民眾黨今（3）日將召開記者會，宣布徵召前民眾黨立委陳琬惠參選宜蘭縣長。民進黨立委吳思瑤表示，鄭黃會當天藍白黨首不過是互相取暖，講的山盟海誓沒幾天就被推翻，徵召陳琬惠，黃國昌的藍白合共識不就是自我打臉？她也強調，民進黨就是在各選區做好準備，提出最好的人選爭取人民的支持。

綜觀宜蘭縣長可能人選，藍營有宜蘭縣議長張勝德、國民黨立委吳宗憲競逐，民進黨則推派林國漳出戰，民眾黨昨日傍晚也發布採訪通知，宣布要徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，並指出未來將延續與國民黨主席鄭麗文的會談共識，秉持最大誠意與善意，最終將共同推出最強候選人，團結在野力量。

廣告 廣告

吳思瑤上午受訪時表示，鄭黃會當天，黃國昌跟鄭麗文不過是彼此拉抬、互相取暖，講的義正詞嚴、山盟海誓，這共識沒過幾天就被推翻了。而民眾黨宣布徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，黃國昌對於鄭麗文所說的藍白合共識不就是自我打臉？

吳思瑤說，每一個黨都應當有黨內的民主程序，除非國民黨、民眾黨為了黨主席個人意志而凌駕黨內民主，不管要推派誰或議員藍白合競合關係，都應該是未來陳琬惠應當只是第一槍，藍白合是密不透風還是各懷鬼胎？無權置喙，民進黨就是在各選區做好準備，都會提出最好的人選爭取支持，藍白合大家持續觀察。

更多三立新聞網報導

民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭縣長！吳宗憲喊「尊重」：各自獨立會好好合作

民眾黨宣布徵召陳琬惠參選宜蘭縣長 國民黨：積極整合、保持善意溝通

2026選宜蘭縣長？吳宗憲曝「地方盼提名愈早愈好」：藍白先協調再民調

「這縣市」2026藍白合無望？陳智菡：我們會推自己人

