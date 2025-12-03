民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長林國漳回應尊重 吳宗憲喊祝福

民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳回應，只要對宜蘭有心、願意為宜蘭投入心力、讓宜蘭更好，任何人參選宜蘭縣長，他都尊重並且祝福。（記者董秀雲攝）

民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳回應，只要對宜蘭有心、願意為宜蘭投入心力、讓宜蘭更好，任何人參選宜蘭縣長，他都尊重並且祝福。

林國漳表示，他會持續一步一腳印走入基層，傾聽民意、回應需求，專注把自己的角色做好，全力以赴，爭取更多縣民的支持與認同。至於藍白合是否破局，這是其他政黨內部事務，我們無從判斷，也尊重藍白兩黨後續的協商結果。

被視為國民黨內宜蘭縣長熱門人選的立委吳宗憲表示，這不是壞事而是好事，相信黨中央會去溝通出一套合作的方式，但就他在宜蘭跑行程的狀況，藍營的支持者都期盼兩黨要整合。

吳宗憲表示，國民黨與民眾黨是兩個完全獨立的政黨，我們都有自己的主體性，誰也不是誰的小弟，兩黨長期在國會裡面並肩作戰，我們也提過彼此不同的提案條文，我們就是相同的戰場、議題與堅持，就彼此並肩作戰，不同的部分就彼此祝福，在國會與藍白合作上面，其實我們彼此尊重、幫助及珍惜，一直我們都是合作無間。