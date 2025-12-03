民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長 吳宗憲稱尊重：仍能好好合作

國民黨熱門人選、立委吳宗憲今對此表示，民眾黨提出人選是好事，兩黨還是會好好合作，針對白營提出人選，國民黨會尊重。（資料照片／李鍾泉攝）

2026年宜蘭縣長選戰，民眾黨今（3日）將徵召民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠，國民黨熱門人選、立委吳宗憲今對此表示，民眾黨提出人選是好事，兩黨還是會好好合作，針對白營提出人選，國民黨會尊重。

明年宜蘭縣長選戰在野陣營已有3人表態參選，民眾黨為陳琬惠、國民黨為吳宗憲和議長張勝德，民眾黨昨便在臉書發文宣布，正式徵召陳琬惠參選2026宜蘭縣長。民眾黨也強調，未來待國民黨決定人選，必會秉持最大誠意與善意，用最好的機制、挑選最強的候選團隊。

吳宗憲今於立院對此受訪時表示，國民黨、民眾黨各自獨立，「誰也不是誰的小弟」，兩黨並肩作戰，也有不同提案，不同的部分就「祝福就好」。他說，民眾黨在宜蘭提出人選是好事，兩黨都有自由主體性，後續還是會好好合作，這沒有問題，「他們提出人選，我們尊重」。

吳宗憲也強調，在這片土地上，很多支持者都說藍白一定要整合，先前民進黨打空戰不是靠政績，而是操作民調分裂，因此當然希望在野整合，破除綠營選舉的作法。



