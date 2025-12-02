民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭 藍白合選出最強

▲民眾黨徵召前立委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，強調由國民黨人選確定後，用最好的機制、挑選最強的候選團隊。（圖／翻攝自陳琬惠臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨今（2）日召開選舉決策委員會，拍板宜蘭縣黨部主委、前立委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，並將於明日提請中央委員會同意，民眾黨秘書長周榆修也於會後聯繫國民黨。並強調雙方已建立良好的合作共識，未來待國民黨決定人選，將秉持最大誠意與善意，「用最好的機制、挑選最強的候選團隊」。

民眾黨今日召開選舉決策委員會，拍板陳琬惠參選2026宜蘭縣長，會後周榆修致電國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華說明會中決議，展現合作的誠意。

廣告 廣告

民眾黨表示，陳琬惠長期深耕宜蘭，擔任立委期間盡心盡力為地方爭取預算、處理陳情，以行動替鄉親解決問題，是兼具專業、勇氣與執行力的「行動派」代表，此次徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，將在中央委員與黨公職的見證下，展現對選民的責任與承諾。

民眾黨說明，日前主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文會談中，雙方已建立良好的合作共識，未來待國民黨決定人選，也必會秉持最大誠意與善意，用最好的機制、挑選最強的候選團隊，將以務實合作為前提，「攜手所有期待進步的力量，給鄉親一個更好的宜蘭」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

民眾黨2將出走！李有宜退黨效應 她揭「無情無義」看在眼裡

創黨004號退黨 嗆爆黃國昌「射後不理」：渣男心態發揮到巔峰

直播自爆「彼此理念跟不上！」館長切割黃國昌直喊：我愛中國