民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭縣長明起跑 國民黨：保持善意溝通

民眾黨今（2 日）晚宣布徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，並將於明天（3日）辦記者會說明。對於藍白是否合作，民眾黨表示，待國民黨定案後，將以最佳機制共推候選團隊。國民黨則回應，將持續保持善意、溝通。

民眾黨選決會今通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，明天將提請中央委員會通過，民眾黨秘書長周榆修已致電國民黨副秘書長李哲華，藉此展現合作誠意，待國民黨決定人選，將用最好機制挑選最強候選團隊。民眾黨在媒體群組發布採訪通知，明天下午2時30分在兆基文教大樓舉行記者會，正式公布徵召陳琬惠參選2026年宜蘭縣長。

國民黨發言人江怡臻晚間受訪表示，2026勝選及藍白合是重要目標，上週國民黨已通過縣市長提名特別辦法，納入藍白協調機制，宜蘭有多位優秀人選，目前積極整合，雙方也有溝通，保持善意，期盼能共同推出最強候選人，延續執政。

2026宜蘭縣長選舉，民進黨已提名律師林國漳參選，議長張勝德掛看板表態爭取提名，陳琬惠明正式起跑。國民黨不分區立委吳宗憲日前受訪說，藍白3人有共識，不管最後由誰代表參選，都會全力輔選推出來的候選人。

