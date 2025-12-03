民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭縣長！吳宗憲喊「尊重」：各自獨立會好好合作

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨昨日宣布將陳琬惠參選宜蘭縣長，吳宗憲表示尊重。（資料圖／記者楊士誼攝影）

針對2026選舉，民眾黨昨日宣布將徵召宜蘭縣黨部主委、前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。對此，國民黨呼聲極高的不分區立委吳宗憲今（3日）受訪表示，國民黨與民眾黨各自獨立，誰也不是誰的小弟，雙方並肩作戰但也有不同提案，不同的部分就祝福就好。宜蘭他們提出人選是好事，都有自由主體性，提出人選後還是會好好合作，這沒有問題，「他們提出人選我們也尊重」。

民眾黨指出，陳琬惠長期深耕宜蘭、問政成績卓越，表現備受鄉親肯定，是民眾黨在宜蘭的最強戰將，此次徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，在中央委員及黨公職的見證下，展現對選民的責任與承諾。至於藍合的討論，民眾黨說，未來將延續與國民黨鄭麗文的會談共識，秉持最大誠意與善意，最終將共同推出最強候選人，團結在野力量。

廣告 廣告

吳宗憲今日受訪表示，國民黨民眾黨獨立，誰也不是誰的小弟，我們並肩作戰但也有不同提案，不同的部分就祝福就好。宜蘭他們提出人選是好事，兩黨都有自由主體性，提出人選後還是會好好合作，這沒有問題，他們提出人選我們也尊重。

更多三立新聞網報導

民眾黨宣布徵召陳琬惠參選宜蘭縣長 國民黨：積極整合、保持善意溝通

2026選宜蘭縣長？吳宗憲曝「地方盼提名愈早愈好」：藍白先協調再民調

「這縣市」2026藍白合無望？陳智菡：我們會推自己人

又要賴清德負責！黃國昌曝和柯文哲長談一晚：他支持我成為新北最好選擇

