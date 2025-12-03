民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭縣長 國民黨：候選人有共識「誰出線都會共同支持」

國民黨組發會主委李哲華說，目前宜蘭「藍白合｣氣氛和諧，3位候選人也都有共識，無論是誰代表出線都會共同支持，所以不用擔心時程。（圖／李奇叡攝）

明年宜蘭縣長選戰，在野陣營有3人表態參選，民眾黨今（3日）徵召民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠。對此，國民黨組發會主委李哲華說，目前宜蘭「藍白合｣氣氛和諧，3位候選人也都有共識，無論是誰代表出線都會共同支持，所以不用擔心時程。

李哲華說，國民黨與民眾黨有各自的機制，先依照各黨機制進行提名，在此前提雙方會保持良好溝通。而如同國民黨上週通過明年縣市長提名特別辦法前雙方事先溝通，周榆修昨也特別致電告知，民眾黨今要徵召宜蘭縣長人選。

廣告 廣告

李哲華強調，尤其國民黨在宜蘭縣有很多優秀同志，已有2人表達參選意願，故先內部協調，整合後再和民眾黨共推一個最有勝選機會的候選人。

至於是否有時間表，李哲華則說，離選舉還有很長一段時間，與其急著把菜端出來，不如先把素材、材料準備好，好好上一盤好菜比較重要。

李哲華表示，各黨內部要產生人選，都有各自機制，目前宜蘭「藍白合｣氣氛和諧，3位候選人也都有共識，無論是誰代表出線都會共同支持，所以不用擔心時程，讓提名過程保持順利、和諧是最重要的。

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，藍白國會合作良好，並各自具備主體性，民眾黨提出候選人，國民黨當然會予以祝福，這也不會影響到合作。（圖／李奇叡攝）

有意參選宜蘭縣長的國民黨文傳會主委吳宗憲表示，藍白國會合作良好，並各自具備主體性，民眾黨提出候選人，國民黨當然會予以祝福，這也不會影響到合作。

吳宗憲表示，兩黨在國會已有非常多成功合作的例子，並肩作戰近2年，彼此尊重互助，未來待國民黨推出自身候選人，雙方該如何合作，就待黨主席協調。

吳容輝成藍營嘉義「黑馬」人選？國民黨：有接觸

另外，《中國時報》今報導指出，中選會代理主委吳容輝可能會是藍營在嘉義縣的黑馬人選。李哲華表示，嘉義縣對國民黨而言是艱困選區，上屆嘉義縣黨部主委王育敏披掛上陣有一定群眾基礎，不過為了增加更大的勝選機會，國民黨保持開放態度。

李哲華認為，除國民黨本身有候選人外，也會希望在嘉義縣能形成在野合作氣氛，若在野有非國民黨籍的優秀人才，都可以支持。目前都是僅止於互相接觸當中，主要目標是讓嘉義縣不再被民進黨長期執政。



回到原文

更多鏡報報導

獲徵召選宜蘭縣如何與藍整合？陳琬惠：協調、民調或社調都可以

徵召陳琬惠選宜蘭縣長！黃國昌曝「藍白合原則」：還不用提最後期限

白徵召陳琬惠選宜蘭縣長 吳思瑤酸藍白合「當天山盟海誓隔天沒有共識」