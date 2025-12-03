民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭縣長 國民黨：等國民黨提候選人再協調合作

國民黨副秘書長李哲華。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

民眾黨今徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，讓後續藍白整合議題提前浮出檯面。國民黨副秘書長李哲華表示，各黨依提名機制進行很正常，藍白合部分大家還是保持密切溝通。李也透露，民眾黨秘書長周榆修昨天有先致電連繫。

李哲華說，宜蘭縣長選舉國民黨也有兩位優秀同志（藍委吳宗憲與宜蘭縣議會議長張勝德）表達參選意願，還要先進行內部協調工作，整合出一個最強的候選人，到時再看怎樣跟民眾黨共推一個最有勝選機會的候選人。

吳宗憲也表示，藍白兩黨長久在國會合作好，並肩作戰快兩年，彼此尊重、珍惜、互相幫助，但也有各自主體性，誰都不是誰的小弟；對友黨提出候選人祝福，但不會影響合作，等國民黨提出候選人，再協調看要怎樣合作。

李哲華指出，藍白都有各自提名機制，就如同上周國民黨通過縣市長提名特別辦法前，也有先跟周榆修說明提名辦法通過的用意與未來作法，昨天周也有致電說今天要通過有關宜蘭縣的徵召工作，雙方都會互相保持良好溝通。

至於宜蘭縣長選舉藍白整合是否有時間表？李哲華直言，「沒有」，也不會因民眾黨而加速國民黨提名作業，畢竟離選舉還有很長一段時間，與其硬要把菜端出來，不如先把素材、材料都準備好，好好上一盤好菜比較重要。

李哲華說，黨內部要產生人選，都有自己各自的做法，宜蘭目前藍白合的氣氛和諧，藍白3位參選人在地方參加合作都很和諧，也有共識誰代表藍白合出線，其他人都會共同支持，這是很好的基礎，不用太擔心時程的問題。

李哲華說，自己與周榆修保持密切溝通，把提名與徵召過程和諧比較重要。

