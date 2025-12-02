民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭縣長 待國民黨人選底定再挑「最強團隊」

台灣民眾黨晚間宣布，正式通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選 2026 年宜蘭縣長，並將於明（3）日提請中央委員會同意。針對「藍白合」進度，民眾黨表示，未來待國民黨決定人選後，將秉持最大誠意與善意，挑選最強的候選團隊。

民眾黨表示，陳琬惠長期深耕宜蘭，擔任立委期間盡心盡力為地方爭取預算、處理陳情，以行動替鄉親解決問題，是兼具專業、勇氣與執行力的「行動派」代表。此次徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，將在中央委員與黨公職的見證下，展現對選民的責任與承諾。

民眾黨指出，日前主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文的會談中，雙方已建立良好的合作共識，未來待國民黨決定人選，也必會秉持最大誠意與善意，用最好的機制、挑選最強的候選團隊。

陳琬惠也在個人臉書透露，「黨中央明天將召開徵召琬惠參選宜蘭縣長記者會。」

