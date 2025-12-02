民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭縣長 藍白合布局正式啟動

（圖／翻攝陳琬惠臉書）





台灣民眾黨2日召開選舉決策委員會，正式通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026年宜蘭縣長，並將於明日提請中央委員會確認。會後，民眾黨秘書長周榆修也致電中國國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華，說明決議內容，展現合作誠意。

民眾黨表示，陳琬惠長期深耕宜蘭，擔任立委期間盡心盡力為地方爭取預算、處理陳情，以行動替鄉親解決問題，是兼具專業、勇氣與執行力的「行動派」代表。此次徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，將在中央委員與黨公職的見證下，展現對選民的責任與承諾。

民眾黨指出，日前黃國昌主席與國民黨鄭麗文主席的會談中，雙方已建立良好的合作共識，未來待國民黨決定人選，也必會秉持最大誠意與善意，用最好的機制、挑選最強的候選團隊。

民眾黨表示，將以務實合作為前提，攜手所有期待進步的力量，給鄉親一個更好的宜蘭。

