民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭縣長 藍：兩黨有各自提名機制 保持密切溝通

民眾黨今天宣布徵召前立委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，民眾黨指出，已向國民黨組發會主委李哲華致電說明。李哲華表示，兩黨有各自的提名機制，國民黨會先內部協調，整合出最強人選，再與民眾黨討論如何共推最有勝選機會的人選，藍白合保持密切溝通，最後不管誰代表出線，都會共同支持。有意角逐宜蘭縣長的國民黨立委吳宗憲說，對於友黨提出人選予以祝福，不會影響後續合作，將來國民黨提出人選後，再由黨主席協調。

台灣民眾黨3日在台北舉行記者會，宣布徵召前立委、宜蘭縣黨部主委陳琬惠（圖） 參選2026宜蘭縣長。（中央社）

民眾黨選決會昨天通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，今天送交中央委員會通過。民眾黨指出，黨祕書長周榆修已向國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華致電說明決議，展現合作誠意。

李哲華今天下午在國民黨中常會後受訪表示，國民黨與民眾黨有各自的提名機制，如同國民黨日前通過縣市長提名特別辦法，依照各黨提名機制進行提名作業，前提是彼此保持良好的溝通，像國民黨通過提名辦法前，他有向周榆修說明國民黨提名辦法的用意。

李哲華說，各黨進行各自機制很正常，藍白合的部分仍保持密切溝通，國民黨在宜蘭縣目前有2位優秀人選表達參選意願，要先進行內部協調，整合出最強的人選，屆時再跟民眾黨討論如何共推最有勝選機會的人選。

李哲華認為，現在距離選舉還有很長一段時間，與其強把菜端出來，還不如先把素材、材料準備好，好好上一盤好菜比較重要。目前宜蘭藍白合的狀況，氣氛非常和諧，藍白人選參與地方活動時非常和諧，基本上都有共識，最後不管誰代表出線，大家都會共同支持，這是一個很好的基礎，所以不用太擔心時程問題。

有意角逐宜蘭縣長的國民黨立委吳宗憲說，國民黨與民眾黨在野長久以來，在國會合作得非常好，兩黨有各自的主體性，誰都不是誰的小弟，今天友黨提出人選，當然予以祝福，也不會影響到後續合作。將來國民黨推出人選後，當然也會有合作的方式，由黨主席協調。