民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭縣 吳宗憲：藍白整合將由黨中央協調

民眾黨徵召前立委陳琬惠投入2026宜蘭縣長選舉。（圖／黃耀徵攝）

民眾黨今（3）日正式徵召前立委、現任宜蘭縣黨部主委陳琬惠，投入 2026 年宜蘭縣長選舉。她表示，後續將與國民黨進行協調，討論藍白兩黨最強競選團隊。對此，同樣有意挑戰宜蘭縣長的立委吳宗憲表示，藍白兩黨長期在國會合作密切，未來地方縣市首長人選的整合，將由黨主席統籌協調。

有意挑戰宜蘭縣長的國民黨立委吳宗憲表示，藍白合作模式將由黨主席統籌協調。（圖／周志龍攝）

曾任立法院第十屆立委、現任民眾黨宜蘭縣黨部主委的陳琬惠，今日獲徵召，代表民眾黨投入 2026 宜蘭縣長選舉。然而，國民黨內同樣有多位人選展現意願、積極爭取提名。針對藍白在宜蘭的整合問題，國民黨組發會主委李哲華宣稱，藍營已有兩位優秀同志表達參選意願，黨中央將先進行黨內協調與整合，推出最強候選人；之後再與民眾黨討論是否可能共推最具勝選機會的人選。

吳宗憲則指出，藍白兩黨過去兩年在國會並肩作戰、合作順利，彼此尊重且互相幫助。他強調，未來國民黨選出縣長候選人後，與民眾黨的合作模式將交由黨主席與黨中央協調。

