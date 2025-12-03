民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭 國民黨：藍白合氣氛和諧

國民黨組發會主委李哲華。（中時新聞網）

民眾黨3日正式徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，由於該區還需要藍白合協商，國民黨組發會主委李哲華表示，目前藍白合氣氛和諧，雙方都保持密切溝通，各黨依照各黨機制進行很正常，最後會跟民眾黨整合出一個最強候選人。有意參選宜蘭縣長的立委吳宗憲則表示，藍白誰也不是誰的小弟，所以民眾黨提出候選人當然給予祝福。

李哲華指出，國民黨跟民眾黨都有各自的一個提名機制，國民黨上禮拜三也通過自己的直轄市跟縣市長提名特別辦法，依照各黨的機制先進行提名工作，過程中都保持良好溝通，像是他也有向民眾黨祕書長周榆修說明國民黨提名辦法的用意，周榆修也有來電說明宜蘭的徵召工作，這都是很正常的，彼此保持密切溝通。

國民黨目前在宜蘭除了立委吳宗憲外，宜蘭縣議長張勝德也有意參選宜蘭縣長。李哲華指出，國民黨也有兩名同志要選，還要先進行內部協調工作，整合最強人選，再跟民眾黨整合出一個最強候選人。

至於提名有無時間表？李哲華說，國民黨的部分沒有，離選舉還有很長的一段時間，與其要「強出菜」，還不如先把「材料」都準備好，然後好好上一盤好菜比較重要。他也強調現在地方上三位候選人氣氛也都非常和諧，不管哪一個人代表藍白合參選，大家都會共同支援。

吳宗憲表示，在野黨在國會合作非常好，並肩作戰快兩年，期間都彼此尊重，兩黨都有完整的主體性，誰也不是誰的小弟，民眾黨提出候選人給予祝福，將來國民黨推出自己的候選人後如何跟民眾黨合作，就由黨主席他們去協調。

至於外傳國民黨在嘉義縣鎖定中選會代理主委吳榮輝成為選戰黑馬。對此，李哲華表示，嘉義縣對國民黨來說非常艱困，立委王育敏有一定群眾基礎，為了增加勝選機會，國民黨也保持開放態度，除了原有的候選人，也希望能夠形成在野合作的氣氛，可以海納百川，目前都僅是大家互相接觸當中，最重要是希望讓嘉義縣不是民進黨長期執政，也不是「明文規定」。

