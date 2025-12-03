民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭 國民黨：藍白3候選人有整合共識

國民黨立委吳宗憲已多次表態有意參選2026宜蘭縣長選舉。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 面對2026年地方選舉，民眾黨今（3）天宣布徵召宜蘭縣黨部主委、前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。對此，國民黨組發會主委李哲華回應，民眾黨秘書長周榆修事前已經有告知，藍白雙方保持密切溝通，尤其在宜蘭縣，藍白三位潛在候選人都有共識，不管哪一個人代表「藍白合｣出線，大家都會共同支持。

明年的宜蘭縣長選舉，民進黨已提名律師林國漳參選，民眾黨則徵召陳琬惠參選，而國民黨方面，在中央，國民黨文傳會主委、不分區立委吳宗憲也已多次表態；在地方，則有宜蘭縣議會議長張勝德掛看板宣布參選。

廣告 廣告

李哲華則表示，國民黨與民眾黨有各自的提名機制，就依照各黨機制先進行提名工作，但在這個前提下，雙方保持良好溝通，就如同國民黨上周三通過2026縣市長提名特別辦法之前，他就跟民眾黨秘書長周榆修說明過。

李哲華表示，昨天周榆修也跟他通過電話，告知民眾黨今天要進行宜蘭縣長人選的徵召工作，各黨的機制進行很正常，「藍白合｣的部分就保持密切溝通。離選舉還有很長一段時間，「與其強把菜端出來，不然先把素材、材料都準備好，好好上一盤好菜比較重要。」

李哲華表示，國民黨在宜蘭縣也有很多優秀同志，也有兩個人已表達參選意願，所以國民黨要先進行內部協調工作，整合出一個最強的候選人，到時候再看怎麼樣跟民眾黨共推一個最有勝選機會的候選人。

李哲華強調，在宜蘭，目前「藍白合｣是一個非常和諧的氣氛，三位候選人在地方參與活動時，大家都非常和諧，三位也都有共識，不管哪一個人代表「藍白合｣出線，大家都會共同支持，這是一個很好的基礎，不用太擔心時程，怎麼讓徵召過程保持和諧是最重要的。

吳宗憲也出面表示，國民黨與民眾黨在國會合作非常好，兩黨之間有完整的各自主體性，誰都不是誰的小弟，今天友黨的民眾黨提出候選人，他們當然予以祝福，這不會影響到合作。兩黨在國會已經有非常多成功合作的例子，他們並肩作戰快2年的時間，這段時間，他們彼此尊重、珍惜、互相幫助，而將來國民黨推出自己的候選人後，雙方會有怎麼樣的合作方式，就由黨主席去協調。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

遭國台辦罵「沒出息」！王世堅：莫名其妙、睜眼說瞎話

談何鷹鷺喊統一又退黨 吳宗憲：沒有一中憲法外第二條路走