民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭 林國漳：藍白合不合「不是考慮的點」

記者劉秀敏／台北報導

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（圖／林國漳辦公室提供）

2026地方選舉腳步逼近，民眾黨今（3）日將正式通過徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。對此，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳回應，只要對宜蘭有心，想要建設宜蘭、希望讓宜蘭更好，任何人想參選宜蘭縣長，都非常歡迎；至於此舉是否代表藍白合破局？林國漳則說，畢竟是其他政黨內部的事情，藍白會不會破局、是不是要合作，這都尊重。

民眾黨2日召開選舉決策委員會，正式通過徵召宜蘭縣黨部主委、前立委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，並將於今日提請中央委員會同意，同時召開記者會宣布。至於藍白合，民眾黨則說，將延續與國民黨主席鄭麗文的會談共識，秉持最大誠意與善意，最終將共同推出最強候選人，團結在野力量。

針對民眾黨徵召陳琬惠參選，林國漳表示，只要對宜蘭有有心，想要建設宜蘭、希望讓宜蘭更好，任何人想要參選宜蘭縣長，都非常歡迎。

林國漳指出，藍白合是否破局，這無從判斷，畢竟這是其他政黨內部的事情。藍白會不會破局、是不是要合作，這也都尊重國民黨跟民眾黨後續的協商機制。

至於藍白各推人選是否比較有利？林國漳強調，他從來不會這麼想，不管怎樣，他就是一步一腳印，好好地做好自己的角色，一定要爭取到宜蘭縣絕大多數人民的支持，這是他的目標，「不管藍白會不會合，這都不會是我們考慮的點。」



