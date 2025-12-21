民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭 鄭麗文：國民黨近日啟動黨內協調

國民黨主席鄭麗文表示，面對2026年宜蘭縣長選舉，國民黨將依照提名制度啟動黨內協調與整合，目標只有一個，就是全力爭取勝選。（圖／方萬民攝）

民眾黨日前率先徵召前立委、現任民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠，投入2026年宜蘭縣長選舉，引發外界關注藍白在地方選舉的合作與整合模式。對此，國民黨主席鄭麗文昨（20）日表示，國民黨在地方將持續做好服務，並於近日展開黨內人選的協調作業。

隨著2026年地方選舉腳步逼近，宜蘭縣長選情逐漸升溫。民眾黨已率先完成布局，正式徵召陳琬惠表態參選；另一方面，國民黨內部也有多名人選評估投入選戰，積極進行相關準備與布局。

針對外界關注的藍白整合議題，鄭麗文指出，國民黨在宜蘭縣長提名方面，近日內將進行第二次黨內協調，並依照黨中央所公布的提名辦法完成整合與團結。她強調，國民黨在宜蘭的目標非常清楚，就是縣長選舉一定要贏，同時縣議會團隊也必須維持多數，為宜蘭縣民提供最好的服務。

她也強調，國民黨是一個遵守制度的政黨，黨中央在提名過程中將秉持公平、公正原則，絕對沒有內定的縣長人選，唯一目標就是推出最具勝選能力的候選人，爭取最終勝利。

隨著民眾黨徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，藍白在地方選舉的合作模式，成為外界關注焦點。（圖／黃耀徵攝

