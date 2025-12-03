民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭 黃國昌曝藍營反應

▲民眾黨徵召前立委陳琬惠選宜蘭。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 今（3）日正式通過徵召前立委陳琬惠選宜蘭縣長。由於國民黨立委吳宗憲也有意參選宜蘭，民眾黨主席黃國昌曝光吳宗憲反應，並表示大家都很有誠意也有善意，所以他覺得還不用去提到所謂最後期限的問題。

黃國昌表示，昨天選決會在開會結束之後，他馬上請我們的民眾黨秘書長周榆修聯絡中國國民黨副秘書長李哲華，讓他知道民眾黨選決會所做的決定，因為知道民眾黨一旦徵召陳琬惠之後，馬上迎接而來的就是各式各樣的見縫插針、挑撥離間，從這一兩天事情的發展，完全都在他們的預料之內。

黃國昌說，昨天因為周榆修告訴了李哲華之後，李哲華其實也非常善意的，詢問下一個階段怎麼進行會比較好，他在跟國民黨主席鄭麗文見面的時候，就曾經已經公開說過，民眾黨有最大的誠意和善意，會用最好的機制挑選最強的競選團隊，今天他代表台灣民眾黨，在這裡也跟宜蘭鄉親表示，民眾黨相我相信陳琬惠就是最強的候選人。

黃國指出，接下來跟中國國民黨彼此之間的合作，如同之前所說，會先政策、理念、願景，當然在縣市首長具體的協調上面，民眾黨也會遵守承諾有最大的誠意跟善意，有一些細節現在還不方便由他們片面跟各位宣佈，但可以跟大家說的事情，該進行的工作現在都持續進行當中，這是現在式，不是未來式。

黃國昌說，因為目前兩邊針對有關於相關的工作，其實真的大家都很有誠意也有善意，所以他覺得還不用去提到所謂最後期限的問題，舉一個非常簡單的例子，他今天在立法院遇到立委吳宗憲，他是司法法制委員會的委員，他跟吳宗憲說，「我們今天要徵招陳琬惠了，你們那邊動作要快一點，吳宗憲其實也很高興」，對於民眾黨今天徵召陳琬惠也是給了滿滿的祝福，對於民眾黨而言，這就是他們做事情的態度，對陳琬惠有信心，對於接下來跟國民黨的協調也有誠意，他們要跟所有宜蘭鄉親表示的是，陳琬惠會用行動改變以來改變宜蘭。

