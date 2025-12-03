民眾黨徵召陳琬惠選2026宜蘭縣長 國民黨：保持密切溝通

民眾黨今天(3日)正式徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠出征2026宜蘭縣長，宣示將用行動改變宜蘭。由於國民黨立委吳宗憲、宜蘭縣議會議長張勝德也積極布局參選宜蘭縣長，外界關注藍白合後續。陳琬惠強調，無論最終誰出線，他們3人都會共組最強團隊迎戰。國民黨組發會主委李哲華也說，藍、白保持密切溝通，待人選確定，3人都會共同支持。

民眾黨選舉決策委員會2日通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，並於3日中央委員會通過。陳琬惠下午在宜蘭鄉親及黨籍立委的陪同下，喊出將秉持以「執行力」為民服務的核心價值，「用行動改變宜蘭」，翻轉宜蘭未來。陳琬惠：『(原音)所以各位鄉親，宜蘭的下一頁，財政自主的時代已經來了，高鐵帶來的變局，這一次宜蘭需要一位願意為大家衝、願意負責做事情的縣長，把宜蘭放在心上，把行動放在最前面的縣長，我是碗粿陳琬惠，應徵宜蘭縣長，我準備好了。』

廣告 廣告

陳琬惠並提出多項政見，包括推動「南港東移」，打造宜蘭腦工業基地，結合高鐵開通、國五交通優勢，引進AI、軟體、新創等低污染產業；落實「班班有網路、生生用平板」；全面升級觀光；將敬老卡升級為「老人金卡」，每年提供新台幣6,000元補助；平衡各區醫療資源，在宜蘭縣溪北和溪南設置門診中心等。

國民黨內部則有立委吳宗憲、宜蘭縣議會議長張勝德積極布局，爭取代表國民黨參選2026年宜蘭縣長。外界關注藍白未來在宜蘭縣長是否合作、共提人選。陳琬惠表示，目前3人都有共識，無論是用協調或比較民調的方式產人選，只要最強人選出爐，就會共組最強團隊。

對於藍、白在宜蘭縣長選舉是否有望合作共推人選，國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華在國民黨中常會後受訪表示，藍、白目前各自依照黨內機制展開提名作業，不過，彼此保持良好溝通，民眾黨秘書長周榆修2日致電給他，說明3日將徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，目前藍白合作氣氛和諧。李哲華：『(原音)3位候選人他們在地方參與活動的時候，大家都保持非常和諧，基本上他們3位都有共識，就是不管哪一個人出線代表藍白合出來的話，大家都會共同支持。』

吳宗憲也說，藍、白各自有其主體性，互不為對方的小弟，對於民眾黨徵召人選參戰，他給予祝福，未來當國民黨推出候選人後，後續如何和民眾黨合作，就由兩黨黨主席協調。(編輯：宋皖媛)



民眾黨今天(3日)徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，外界關注藍白合作後續。國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華今天(3日)在中常會後受訪表示，藍、白目前各自依照黨內機制展開提名作業，不過，彼此互相保持良好溝通。(趙婉淳 攝)