民眾黨徵召陳琬惠「墊高談判籌碼」？王時齊「這樣形容」藍白的聯合政府！

2026選舉逼近，國民黨與民眾黨才說好要合作，不過藍白在實際行動上好像卻各走各的，民眾黨今（3）日正式徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選下屆宜蘭縣長，是否代表「藍白合破局」呢？民眾黨主席黃國昌則強調，民眾黨的誠意跟善意沒有改變。對此，資深媒體人王時期在《頭家來開講》節目上直批，「民眾黨不扎根只想靠分贓。」

黃國昌曾讚「基隆模式」是聯合政府的典範、國民黨主席鄭麗文也稱基隆市是藍白合作的模範市，雙方似乎都有共識以基隆市「聯合政府模式」推動藍白合，不過到底誰當正誰當副，恐怕還是問題，黃國昌先發制人，在宜蘭縣這局先徵召陳琬惠，再喊會跟藍營繼續溝通、共推候選人。王時齊批，「基隆模式不叫聯合政府，就是分贓、喬位子而已，所以民眾黨要擴張自己的力量，還是要去跟國民黨喬位子，我覺得很噁心，你們不靠自己的實力去擴張，反而用政治分贓的方式來分位子。」

民眾黨率先國民黨公布人選，恐怕是替自己提前增加政治籌碼，讓未來討論藍白合時，會更有談判空間。

